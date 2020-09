Produções de três projetos de cinema integram catálogo do CineSesc

CB Correio Braziliense

Cena do longa 'Em trânsito' - (foto: Supo Mungam Films/ divulgação)

A série Cinema #EmCasaComSesc, realizada pelo Sesc São Paulo, disponibiliza gratuitamente ao público filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital. Nesta semana, além das estreias do período, a iniciativa exibe um longa da Mostra Mundo Árabe de Cinema em casa, um filme do Cine África e seis produções do In-Edit, Festival Internacional do Documentário Musical. Para assistir, acesse o site.



Os filmes ficam disponíveis por um período determinado, com alterações e novas estreias semanais a cada quinta-feira. A curadoria do Cinema #EmCasaComSesc conta com a experiência do CineSesc, que segue fechado desde o mês de março, por conta da crise causada pelo novo coronavírus.

Uma das estreias da semana é Esplendor, da diretora japonesa Naomi Kawase. Vencedor do Prêmio do Júri Ecumênico e indicado à Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2017, o filme narra a história de Misako, uma dubladora apaixonada por versões cinematográficas para deficientes visuais. Em uma exibição, ela conhece Masaya, um fotógrafo mais velho que está perdendo lentamente a visão. Juntos, eles aprenderão a ver um mundo invisível para os olhos.

Exibido nos festivais de Berlim, de Toronto e de Buenos Aires, o longa Em trânsito, do diretor alemão Christian Petzold, é baseado no romance escrito por Anna Seghers e acompanha um homem que tenta fugir da França após a invasão nazista.

Outro destaque é o documentário brasileiro Uma noite em 67, de Ricardo Kalil e Renato Terra, que mostra os detalhes da final do III Festival da música popular brasileira da TV Record, realizada em 1967. Entre os candidatos aos principais prêmios, figuravam Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Mutantes, Roberto Carlos, Edu Lobo e Sérgio Ricardo, protagonista da marcante quebra da viola no palco.

Confira a programação completa aqui.