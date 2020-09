Rapper brasiliense Gustavo Jk lança 'Sorriso bobo'; confira

CB Correio Braziliense

(foto: Maria Clara Nogueira/Divulgação)

O rapper brasiliense Gustavo Jk aproveitou o tempo livre por causa da suspensão de shows devido à pandemia do novo coronavírus para se dedicar ao projeto Love de verão. A iniciativa, ainda em andamento, será composta por seis faixas que narram fases diferentes de uma paixão de verão. O mais recente lançamento da proposta é a canção Sorriso bobo.

A faixa chegou às plataformas digitais em 4 de setembro acompanhada de um clipe, disponível no YouTube. A música tem como objetivo tratar sobre uma conexão casual, mas intensa. “Conexão surreal, nossa vibe louca parece não ter final...”, canta o artista em trecho da canção.

O primeiro lançamento ocorreu em agosto, com a faixa Californiana, a qual tem gerado engajamento com o público, tanto pelo ritmo, quanto pela proposta do videoclipe que deu ênfase às belezas do cerrado. "Fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro trabalho do projeto. Foi perceptível a aceitação do público para esse novo estilo, muita gente comentando, elogiando. Alcançamos novos ouvintes”, destacou o cantor em nota.

Confira ao clipe de Sorriso bobo, de Gustavo Jk