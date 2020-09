Festival Mucho! celebra a música latino-americana em edição on-line

CB Correio Braziliense

Banda Francisco, El Hombre integra a programação da terceira edição do Festival Mucho! - (foto: Rodrigo Gianesi/Divulgação)

Com o mote "São Paulo convida a América Latina", o Festival Mucho! chega a terceira edição e será transmitido diretamente do topo do Edifício Martinelli, localizado no centro da capital paulista. Este ano estão confirmadas as presenças de Francisco, El Hombre, Señor Flavio, da banda Fabulosos Cadillacs, Ellen Oléria, Daymé Arocena, Santa Mala, Villagrán Bolaños e Pascuala Ilabaca y Fauna.

Marcado para ocorrer em 18 e 19 de setembro, o evento será transmitido ao público pelo canal do YouTube do próprio festival e pela plataforma do Ministério de Cultura da Cidade de Buenos Eires, Cultura en casa.

No primeiro dia, o festival reúne atividades formativas junto a expoentes da cultura latino-americana, tanto nacionais quanto internacionais, em formatos de conferências e oficinas. Os shows serão todos no segundo dia e quem comandará a apresentação são o jornalista Miguel Arcanjo e o ator argentino Juan Miguel Tellategui.

Como este ano o mote da edição é a capital paulista, Ellen Oléria e as bandas residentes na cidade, Francisco, El Hombre e Santa Mala, se apresentam direto do Edifício Martinelli. Os outros shows serão intercalados.

América Latina

Com produção da Difusa Fronteira e da Mundo Gira, produtoras brasileiras que desenvolvem a cultura latino-americana com foco na música, o festival tem como proposta celebrar, divulgar e consolidar a atual produção artística da América Latina.

O evento é gratuito e, nesta edição, realizará uma parceria com a organização Techo, que atua em 19 países da América Latina e busca superar a pobreza na qual vivem milhões de pessoas nas comunidades carentes. Durante os dois dias de festival, será disponibilizado um QRCODE, com o qual o público poderá realizar doações para ajudar os que mais necessitam no período da pandemia.

Serviço

Festival MUCHO! 2020 Online

Transmissão on-line pelo canal do YouTube do evento ou pela plataforma Cultura en casa. Dias 18 e 19 de setembro, a partir das 16h. Evento gratuito. Não recomendado para menores de 18 anos.