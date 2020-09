Live do Brasil Pela Democracia ocorre no próximo domingo (13/9)

CB Correio Braziliense

A cantora Elza Soares faz parte das atrações musicais - (foto: AFP / Mauro Pimentel)

A campanha Brasil Pela Democracia tem realizado atividades virtuais e offline por todo país desde a data em que foi lançada, 29 de junho de 2020. O próximo evento é uma live, transmitida pelo YouTube, que ocorre no domingo (13/9), a partir das 15h, trazendo apresentações culturais, informações e diálogos sobre a situação atual do Brasil de desemprego, fake news, machismo, racismo, lgbtfobia e outros fatores que geram riscos para democracia.

Os apresentadores serão China e Roberta Estrela D’alva e a programação está dividida em categorias de músicas individuais, encontro de conteúdo e a junção dos dois, além de depoimentos de especialistas. O assunto democracia é central entre as sessões, que também falarão sobre a vida no cenário em que 120 mil pessoas faleceram no Brasil por consequência do coronavírus.

As atrações confirmadas são Alcione, Marcelo D2, Elza Soares, Flavio Renegado, Samuel Rosa, Djamila Ribeiro, B Negão, Maria Bopp, Kiara Felippe, Augusto Arruda de Botelho, Aíla, Paulo Vieira, Danilo Pássaro, Marcos Gama, Felipe Neto, Patrícia Campos Melo, Preto Zezé, Nilce Moretto, Célia Xakriabá, Joanna Maranhão, Paulo Galo, Eduardo Moreira, Aílton Krenak, Alice Braga, Lulu Santos, Odair José, Salgadinho, Francisco El Hombre, Nanda Costa, Lan Lahn, Maciel Salú, Raul Ellwanger, Luna Vitrolira, Vinícius Terra, Lilia Schwarcz e Leonardo Sakamoto.

Brasil Pela Democracia é uma ampla rede da sociedade civil, formada por 80 entidades e movimentos, baseada na solidariedade e cooperação, que se reúne contra os ataques à imprensa, ao Estado, à cidadania, ao descaso com a vida e no combate à pobreza e as desigualdades das mais diversas origens.



Serviço

Live da campanha Brasil Pela Democracia

No YouTube do Brasil Pela Democracia, em 13 de setembro, a partir das 15h. Live que reúne artistas, intelectuais e líderes de movimentos sociais para debater situações que geram risco para democracia brasileira. Gratuito para o público.