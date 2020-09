Cine Drive-In será palco de exibição de dança em 14 de setembro

CB Correio Braziliense

(foto: Carlos Átila Sobrinho/Divulgação)

Com o objetivo de promover apresentações mesmo durante a pandemia, a escola de dança Bailacci inovou ao organizar uma mostra no formato drive-in. Para viabilizar o projeto, a instituição, que está tendo aulas on-line, gravou um filme com as apresentações de alunos. A exibição será feita no Cine Drive-In de Brasília, no dia 14 de setembro, às 18h30.

Para que a gravação fosse possível, os alunos se uniram virtualmente para montar a coreografia. De acordo com Nayane Dias, sócia da academia, apesar das dificuldades, foi possível superar os limites. “A Mostra Bailacci é muito mais do que uma apresentação dos alunos. É um grande processo de desenvolvimento não só da parte artística, mas de desenvolvimento pessoal”, destaca em nota.

A professora e sócia da Bailacci Camila Amantéa conta que tem sido um grande desafio, mas também um refúgio para os discentes. “A gente sabe que a dança e a apresentação são um conforto, uma superação e uma alegria para os alunos e não podíamos deixar que eles ficassem sem isso em um momento tão complicado”, explica em nota.

O resultado final traz coreografias e números que surpreenderão ao público, segundo Nayane. “Nesse processo eles acabam trabalhando também todos os pilares da inteligência emocional, como a autogestão, a empatia e socialidade.”



Serviço

Mostra da academia Bailacci

Cine Drive-In. Em 14 de setembro (segunda-feira), às 18h30. Preço: R$ 35 (meia) a R$ 70 (inteira), pelo site Eventbrite.