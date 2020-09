'The walking dead' terminará após 11ª temporada, segundo AMC

CB Correio Braziliense

Antes da temporada final, 'The walking dead' tem ainda um episódio inédito a ser apresentado aos fãs - (foto: AMC/Divulgação)

A série The walking dead chegará ao fim na 11ª temporada, segundo o anúncio da emissora AMC desta quarta-feira (9/9). A “épica temporada final de The walking dead” tem previsão de estreia para 2021. Entretanto, o público poderá continuar acompanhando a saga de alguns personagens, pois a emissora também revelou que está desenvolvendo dois spin-offs (derivados), um deles focado em Daryl e Carol.

A estreia desse spin-off está prevista para 2023 e contará com a supervisão da showrunner Angela Kang, responsável, hoje, pela série principal da franquia. A outra produção está nas mãos de Scott Gimple e se trata de uma antologia. Intitulada Tales of the walking dead, a série desenvolverá a história de personagens antigos e novos em episódios individuais, expandindo as narrativas individuais, e, às vezes, retornando aos passados.

De acordo com o portal The Wrap, a AMC e a Gimple também trabalham em outros projetos dentro do universo de The walking dead. Por enquanto, contudo, não há detalhes sobre o que se trata. É importante lembrar que existem outros dois spin-offs em andamento, são eles: Fear the walking dead, que se encaminha para a sexta temporada, e o novo World beyond, que estreia ainda este ano.

Antes da temporada final, The walking dead tem ainda um episódio inédito a ser apresentado aos fãs. A série encerrará a 10ª temporada, oficialmente, em 24 de outubro.