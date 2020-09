Fãs de Rouge criam documentário sobre trajetória da banda

CB Correio Braziliense

Show em Brasília, em comemoração aos 15 anos da banda - (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Formada em 2002 em um programa de talentos, a girlband brasileira Rouge ganha dos fãs uma série documental. Nesta terça-feira (8/9), a produtora Na Estrada Films lançou o projeto No ritmo da máquina pop, uma série documental sobre o grupo, disponível na íntegra no YouTube, que narra a jornada das integrantes.

Depois do sucesso marcado pela música Ragatanga, o grupo formado por Fantine Thó, Aline Wirley, Li Martins, Karin Hils e Lu Andrade teve uma trajetória de idas e vindas - de 2002 a 2006 e de 2017 a 2019. Da última vez, a girlband retornou aos palcos e chegou a realizar uma turnê em comemoração aos 15 anos do conjunto. Entretanto, em janeiro do ano passado, elas publicaram nas redes sociais a interrupção das atividades e informaram que cada uma seguiria projetos independentes.

História

Criada totalmente pelos fãs, sem fins lucrativos, a série está dividida em três capítulos: cantar é meu destino, depois que tudo mudou e dona da minha vida, os dois últimos são homônimos de canções da banda. De maneira cronológica, o documentário conta detalha a trajetória das cantoras. O material foi produzido por meio de um compilado de cenas de entrevistas e de apresentações marcantes desde que a banda foi formada.