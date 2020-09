Oswaldo Montenegro faz live solidária nesta quinta-feira

IR Irlam Rocha Lima

Madalena Salles acompanha Oswaldo Montenegro na live - (foto: Lauro Capellari /TDM)

Com um repertório formado por 25 músicas, entre as mais representativas de sua obra, Oswaldo Montenegro apresentará live solidária nesta quinta-feira (10/9), 20h30, em prol da Na'Amat Brasil, entidade com atuação voltada para o desenvolvimento e valorização da mulher na sociedade. O cantor e compositor carioca, que iniciou a trajetória artística em Brasília, terá ao seu lado a flautista e tecladista Madalena Salles, que o acompanha em shows, musicais e discos desde o final da década de 1970.

Entre as canções que farão parte do roteiro do show estão A lista, Bandolins, Eu quero ser feliz agora, Intuição, Léo e Bia, Lua e flor e Sem mandamentos, que marcaram momentos da carreira do cantor e compositor. Tantas estas sete, quanto às outras 18 foram escolhidas pelos fãs nas redes sociais do artista.

Quando ainda morava na cidade, ele começou a se destacar, ao participar do Projeto Cabeças. À época, escreveu, produziu e encenou o espetáculo de temática social, intitulado João sem nome com direção de Hugo Rodas. Em 1979, de volta ao Rio de Janeiro -- onde iria se fixar -- participou de festival promovido pela TV Tupi, no qual classificou-se em terceiro lugar com Bandolins. Um pouco antes havia lançado pela Warner o LP de estreia Poeta maldito... Moleque Vadio, no qual gravou Léo e Bia, o primeiro sucesso.

Ao longo de 50 anos de carreira, o Menestrel (codinome que o acompanha) lançou 40 discos, realizou 16 musicais, cinco filmes e apresentou um programa de tevê no Canal Brasil. O primeiro musical foi o Veja você Brasília, que na década de 1980 cumpriu temporada de sucesso no Teatro Nacional Cláudio Santoro e revelou para a MPB Cássia Eller e Zélia Duncan. No primeiro semestre, a convite do Sesc montou um espetáculo com o mesmo título para comemorar os 60 anos de Brasília, que era para ser apresentado em abril no auditório master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Por conta da pandemia foi adiado para data a ser definida.



Live Solidária hoje (10/9), às 20h30, no canal do artista no YouTube