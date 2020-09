Festival FARO celebra novos artistas da cena carioca em edição on-line

CB Correio Braziliense

Line-up da 7ª edição do Festival FARO - (foto: Trovoa Comunicação/ Divulgação)

Há 12 anos fortalecendo artistas que estão no começo da carreira, a rádio FARO promove a 7ª edição do Festival FARO. No ambiente virtual, o evento ocorre entre 14 e 18 de setembro. Tendo como sede o estúdio do LabSonica, da Oi Futuro, a programação contém dez artistas da cena carioca que terão as apresentações transmitidas pelo canal Papo de Música no YouTube e pelo Facebook do FARO.

A curadoria do festival foi realizada pela direção artística da rádio MOOD FM, por João Severo, diretor da Uhuuu Music Management, por Ariane Carvalho e por Fabiane Pereira, curadora da FARO, e terá no line up os músicos Anderson Primo, Caio Prado, Caru, Luciane Dom, Julia Mestre, Mariana Volker, Marina Íris, Pietá, Troá e Victor Mus. O evento promete músicas autorais, gêneros contemporâneos e parcerias inéditas dos artistas.

Confira a programação completa

Dia 14/9 (segunda-feira): Pietá + Marina Íris

Dia 15/9 (terça-feira): Luciane Dom + Caio

Dia 16/9 (quarta-feira): Victor Mus + Caru

Dia 17/9 (quinta-feira): Anderson Primo + Julia Mestre

Dia 18/9 (sexta-feira): Troá + Marina Volke

O Festival FARO procura auxiliar os artistas nos primeiros passos, incentivando diferentes formas de se expressar dentro da música brasileira, exaltando a produção de músicos cariocas, nascidos ou erradicados. Nomes conhecidos como, por exemplo, Letrux, Tim Bernardes e Liniker estiveram presentes em outras edições do evento.

Serviço

7ª edição do Festival FARO / on-line

No estúdio do LabSonica, da Oi Futuro, com transmissão do Faro MPB no Facebook e no canal Papo de Música no YouTube. Ocorre entre 14 e 18 de setembro, de 20h às 22h. Gratuito.