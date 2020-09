José de Abreu perde irmã e sobrinho em dois dias: "Dias difíceis"

CB Correio Braziliense

(foto: Tata Barreto/TV Globo)

O ator José de Abreu prestou uma homenagem nesta quarta-feira (9/9), via redes sociais, para a irmã Maria Elvira e o filho dela, Itamar, que morreram em um espaço de tempo de apenas dois dias.

O sobrinho do ator morreu após 15 anos de coma. Ele entrou em coma depois de sofrer um infarto aos 41 anos.

"Dias difíceis: anteontem morreu meu sobrinho Itamar. Hoje, morreu minha irmã, sua mãe, Maria Elvira. Quatro anos mais velha que eu sempre me ensinou muito: principalmente a cantar. Dor imensa!", escreveu o ator.

"Maria Elvira e Itamar. Mãe e filho partindo e deixando a dor da perda. Te devo muito, minha irmã. Principalmente por ter cuidado do meu filho e da minha mãe. E ter me ensinado a cantar as melhores canções brasileiras. Que a festa no céu seja boa!", completou em outro post.

Maria Bopp, neta de Maria Elvira e sobrinha de Itamar, também se manifestou nas redes e disse que Maria Elvira ainda não sabia da morte do filho quando faleceu.

"Estávamos ensaiando como faríamos isso. Eles sempre foram muito conectados e nas ultimas semanas isso ficou muito claro. O fio invisível que entrelaçava a vida dos dois passou a ser concreto e palpável. Hoje cedo o Ma decidiu que minha vó não precisava passar por essa dor. Ele simplesmente entrou no quarto e levou ela junto com ele. Minha vó partiu de manhã, sem dor, rápida e tranquilamente, num dia luminoso como ela", afirmou.