Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (10/9)

OQ Oscar Quiroga

(foto: Stan Honda/AFP; CB)

A VERDADE

Data estelar: Lua quarto minguante em Gêmeos.

Parte do princípio de que a verdade é como um imenso diamante lapidado, à qual cada pessoa tem acesso através de uma de suas facetas. O que é verdade? Perguntou Pôncio Pilatos antes de lavar as mãos e permitir que a verdade fosse torturada e crucificada. Quando tu, do alto de tuas pretensões individuais, relativizas a verdade e a reduzes a uma mera opinião, para não tomar partido, ou melhor, para que o partido que defendas seja apenas teu ponto de vista, também lavas as mãos e colocas um pouco mais de lenha na fogueira do desentendimento humano. Que todos nós enxerguemos apenas uma faceta do diamante cósmico da verdade não significa que só exista isso a ser percebido. Nossos pontos de vista não são o destino, mas, uma janela mediante a qual iniciarmos o processo de ingressar naquela que te percebe e que espera que a percebas.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de não parecer muito bom ter de retroceder, para reorganizar vários assuntos que deveriam estar consumados, mesmo assim se muna de boa vontade para isso, porque as coisas precisam ser aprimoradas.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ter as mãos amarradas pelas circunstâncias e não poder fazer o que pretende; à primeira vista isso pareceria negativo. Porém, se você depositar um voto de confiança nos mistérios da vida, verá que ela protege você.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você notará e comprovará que o nervosismo circulará à solta entre as pessoas, com elas pondo lenha na fogueira, umas das outras. Participar ou não dessa dinâmica, eis a questão. Você terá de decidir. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Assim como se pode ganhar, também se pode perder e, geralmente, os dois sentimentos caminham lado a lado. Trate isso com naturalidade, evitando a tentativa de exorcizar a angústia que vem junto com o sabor da conquista.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que tudo que você almejava pareça ficar tão distante, que pareça inatingível, procure aceitar essa condição atual, porque é passageira. Evite resistir ao mistério da vida, mas acompanhar tudo com graça.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Considere que um novo capítulo de sua vida começa a ser escrito agora e que, para isso, uma boa parte do seu passado começa, também, a ser deixada para trás. Não deve haver nenhuma melancolia envolvida nesse processo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Fica difícil o entendimento mútuo quando tantas exigências são feitas e, aparentemente, não há flexibilidade para garantir algumas concessões. Esse cabo de força parece ter vindo para ficar, porém, passará.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para evitar se enredar em confusões, como se a vida estivesse toda certa e no rumo adequado, você vai precisar escolher a dedo as pessoas que acompanhem você, para que tudo continue acontecendo sob sigilo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Brilhar e fazer acontecer, o que mais a alma poderia pedir da vida? Isso está completamente disponível a você, porém, misturado no meio de fantasias que podem transformar o cenário positivo em algo muito complicado.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para que as coisas se movimentem, superando a inércia, às vezes é preciso passar por momentos de intenso nervosismo e desconforto. A alma, assim, se sente motivada a tomar as iniciativas e consertar tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

No dia a dia as coisas ficam difíceis, contaminadas por um nervosismo que torna tudo mais complicado, porque desaparece a boa vontade e o espírito solidário, para dar lugar aos conflitos e à competição.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Como administrar com sabedoria os recursos financeiros? Em primeiro lugar, se desapegue da necessidade ansiosa de sempre ganhar e nunca perder, porque senão seria impossível encontrar qualquer tipo de sabedoria.