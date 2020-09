Diversidade

'Star Trek: Discovery' terá personagens trans e não binário Originalmente ambientada entre 2265 e 2269, a terceira temporada da série da saga futurista Star Trek mostrará a tripulação da U S.S. Discovery no século 32, 900 anos no futuro, tendo que lidar com os efeitos de uma viagem no tempo e com o fim da Federação dos Planetas Unidos