Sessão da Tarde: ‘Paixão de aluguel’ é exibido nesta quinta (10/9)

Holly é interpretada pela atriz e cantora Hilary Duff - (foto: Universal Pictures/Divulgação)

Toda vez que Jean Hamilton (Heather Locklear) termina um relacionamento amoroso, ela se muda com as duas filhas para um novo lugar. Decidida a permanecer em Nova Iorque, o último destino da família, Holly, a personagem de Hilary Duff, a filha mais velha de Jean, decide criar o perfil de um admirador secreto on-line para a mãe, inspirado no tio de uma amiga. Porém, o falso romance progride e Holly começa a ter problemas quando a mãe começa a acreditar na mentira. Enquanto isso, a própria Holly acaba se interessando pelo colega de classe Adam (Ben Feldman). Esta é a premissa de Paixão de aluguel (2005), filme da Sessão da tarde desta quinta-feira (10/9), na Rede Globo.



O elenco conta com a atriz e cantora Hilary Duff, Heather Locklear, Ben Feldman, Chris Noth e Aria Wallace.