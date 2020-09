Fernando Pires, cantor do SPC, está internado após sofrer uma queda

CB Correio Braziliense

Fernando Pires assumiu o comando da banda após a saída do irmão Alexandre Pires - (foto: Instagram)

O cantor Fernando Pires, do grupo Só Pra Contrariar, de 46 anos, está internado no Hospital Madrecor em Uberlândia, após ter sofrido uma queda em casa e batido a cabeça. Por meio de nota, a assessoria de imprensa do cantor informou que o acidente aconteceu no último fim de semana e que Fernando bateu a parte de trás da cabeça.

Ainda de acordo com a assessoria do cantor, ele passa bem, segue em observação na unidade de saúde e deve ter alta em breve.

Baterista do Só Pra Contrariar desde 1989, Fernando assumiu os vocais do grupo quando o irmão Alexandre Pires decidiu sair da banda para focar na carreira solo.