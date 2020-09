Brooklyn Gin Week: Café bar faz semana de drinques e música

CB Correio Braziliense

Dj Camila Jun se apresenta na programação de sábado do Brooklyn Gin Week - (foto: Shake it/Divulgação)

Desde quarta-feira (9/9) e até domingo (13), o Brooklyn Store Café Bar, complexo localizado na 706/707 Norte, promove a Brooklyn Gin Week, em parceria com a Tanqueray. Na programação, combinações de drinques criados pelo Gustavo Guedes, música ambiente e atividades culturais.

O objetivo é exaltar artistas e marcas da cidade, além da coquetelaria regional.Tudo com segurança. O espaço mantém o distanciamento exigido e opera em capacidade reduzida. As mesas podem ser reservadas pelo direct no perfil do Instagram do estabelecimento.

Nesta quinta-feira, o dia será dedicado ao jazz com edição vinil por Dj Mak Comas. O drinque do dia é Blue Note, feito com Martini - Tanqueray, infusão de Óleo de Buriti, Dry Vermute e azeitonas.

Na sexta, o evento celebra a festa Play! com discotecagem do Dj Chicco Aquino. O drinque do dia leva o nome da diva da música brasileira Rita Lee e é feito com Negroni - Tanqueray London Dry, Vermute com infusão de café Zancanaro, Campari e Cynar 70.

Sábado é a vez da Dj Camila Jun comandar a noite intitulada com Brooklyn Station. O drinque do dia é Notorious, com Mule - Tanqueray London Dry, Xarope de Maracujá com Coquinho Azedo, Sumo de Limão e Belgian Pale Ale de Umbu com Ginger Ale.

No encerramento, uma programação especial, das 10h às 22h, com minifeira Flea Market, em parceria com Limonada Project, com expositores de marcas autorais brasilienses e discos de vinil.O som fica a cargo dos Djs Fibo &Fgon celebrando o Brasil no setlist. O drinque do dia é o Tropicália, composto por Tanqueray Flor de Sevilla, Mel de Tiuba, Espumante, Limão, Redução de Maracujá e Amaretto.

SERVIÇO

Brooklyn Gin Week

Brooklyn Store Café Bar (706/707 Norte). De quarta a sábado, das 17h à 0h; domingo, das 10h às 22h. Programação com música e drinques. Devido a quantidade limitada de mesas, as reservas podem ser feitas pelo Instagram.