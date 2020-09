The Spanish Princess - Parte 2 ganha trailer e data de estreia

CB Correio Braziliense

(foto: Jason Bell/Divulgação)

Terceira série de uma franquia iniciada com The White Queen, a produção The Spanish Princess, disponível no Brasil pelo serviço de streaming Starplay, ganhou o primeiro cartaz e trailer oficial da segunda parte. Ambos foram revelados nesta quinta-feira (10/9) com a data de lançamento dos novos episódios: 11 de outubro.

A sequência dá continuidade a história da Rainha Catarina de Aragão (Charlotte Hope) e do Rei Henrique VIII (Ruairi O´Connor) que governam à Inglaterra. A história se aprofunda sobre a relação e o casamento deles, que começa a ser colocado em prova. As duas temporadas são inspiradas nos fatos reais. No entanto, sob o ponto de vista da Rainha Catarina de Aragão.

The Spanish Princess - Parte 2 tem o retorno de Stephanie Levi-John como Lina de Cardonnes, a confidente de Catarina; Georgie Henley como Rainha Margaret Tudor da Escócia e irmã mais nova de Henrique; e Laura Carmichael como Margaret Pole. O elenco ganha ainda novos integrantes, como Ray Stevenson, como o rude marido de Meg, Rei James IV; e Sai Bennet como a irmã de Henrique e Meg, Princesa Mary.

The Spanish Princess é a terceira série iniciada a partir dos romances de Philippa Gregory. A saga teve início com The White Queen e depois com The White Princess, ambas em formato de minissérie. The Spanish Princess foi a única produção pensada para ter duas temporadas. A série tem Emma Frost e Matthew Graham como showrunners e produtores executivos.

Assista ao trailer de The Spanish Princess