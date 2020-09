Duna: Ficção científica de Denis Villeneuve ganha primeiro trailer

CB Correio Braziliense

(foto: YouTube)

O filme de ficção científica Duna, com direção de Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), teve o primeiro trailer divulga na quarta-feira (9/9). O longa é uma adaptação do best-seller de Frank Herbert e se ambienta em um futuro distópico em que os personagens lutam por sobrevivência. No longa, o planeta disputa um suprimento poderoso. Confira:



O protagonista Paul Atreides é vivido por Timothée Chalamet. O elenco também tem Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem. Já o roteiro é de Villeneuve com Jon Spaihts e Eric Roth.



A estreia está prevista para 18 de dezembro, e o longa tem uma continuação acertada com o estúdio. "A história é tão rica e complexa que, para sermos fiéis ao livro, precisaremos fazer pelo menos dois filmes. Esse foi um acordo desde o início", disse Villeneuve durante um painel do filme organizado pela Warner.