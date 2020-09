Longa-metragem pode encerrar a série 'Stranger things'

CB Correio Braziliense

'Stranger things' é uma das séries mais populares da plataforma de streaming - (foto: Netflix/Divulgação)

Mais de uma vez no topo das listas de séries mais assistidas da Netflix, Stranger things se prepara para a conclusão. De acordo com o portal We got this covered, a trama poderá ser finalizada com um longa-metragem que acompanhará Eleven fechando o portal para o Mundo Invertido de uma vez por todas. A empresa de streaming parece estar ciente do envelhecimento do elenco e quer encerrar a narrativa de maneira grandiosa.

Além do filme, a Netflix deu pistas do interesse em produzir um spin-off sobre Jim Hopper, interpretado por David Harbour. Entretanto, não há nada oficializado, ainda que os planos estejam sendo discutidos pela companhia..

Os fãs de Stranger things ainda esperam a quarta temporada que deve chegar apenas em 2021, devido a paralisação das gravações em março, e a quinta parte, que finaliza a série.