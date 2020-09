Vanusa segue internada, mas com quadro de saúde estável

CB Correio Braziliense

Vanusa segue internada para receber medicamentos pela veia - (foto: Gal Oppido/Divulgação)

Em pronunciamento nesta quinta-feira (10/9), o filho da cantora Vanusa, Rafael Vanucci, informou que a artista segue internada em um hospital público de Santos, litoral paulista, mas com quadro de saúde estável. Ele contou, em entrevista exibida ao vivo pela RedeTV!, que a mãe está com pneumonia e recebe antibióticos pela veia.

Internada nesta quarta-feira (9/9) com dificuldades para respirar e retenção de líquidos, Vanusa não faz uso de aparelhos respiratórios e, de acordo com Vanucci, está acordada. Segundo o filho, por conta do diagnóstico de Alzheimer, a artista não toma os remédios como deveria em casa.

Ainda conforme o pronunciamento do músico e filho da artista, Vanusa estava na casa da filha, Amanda Marcos, que se dedicava integralmente a cuidar da mãe. Contudo, Vanucci esclareceu que essa era uma situação temporária, que Amanda não teria condições permanecer 24 horas por dia ao lado de Vanusa e que o plano dos filhos era internar a artista em outra clínica após a alta médica.

Na ocasião, Vanucci aproveitou para desmentir os boatos de que ele e as irmãs estariam maltratando a mãe. Ele pontuou que o problema de Vanusa não é simples, mas, que apesar disso, a artista tinha momentos de consciência e reconhecia a voz do filho independente do estado de saúde.

Apoio

Na internet, uma das irmãs de Vanucci, Aretha Marcos chegou a realizar uma campanha de arrecadação para comprar um terreno no qual iria construir uma casa para ela e outra para a irmã morarem com a mãe. Entretanto, Vanucci esclareceu que a mobilização era ideia da irmã e que não tinha relação com Vanusa. O músico disse que a mãe tem um apartamento e ele tem condições financeiras de mantê-la. Por fim, Vanucci agradeceu o apoio que tem recebido.