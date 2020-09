Músico e médico Carlos Jansen fará live com cantigas de roda

IR Irlam Rocha Lima

(crédito: Diana Moura/Divulgação)

Cantor, compositor, letrista e pediatra, Carlos Jansen apresenta neste sábado (12/9) às 18h, na Casa da Cultura Brasília, a live Novas cantigas de roda, voltada para o público infantil, mas que pode despertar o interesse de adultos. Há a participação da cantora Márcia Tauil e da filha Carol Tauil.



O repertório é formado por clássicos desse estilo musical, com novas versões a partir de letras criadas pelo artista baiano -- para algumas deu novo título. Entre elas estão: Atirei jiló no gato, Boi da cara preta, De marré de ci, Crianças de Jó, Eu fui ao Tororó, Nana neném, Pai Carlinhos, No seu filho não se bate bate e Teresinha deu à luz.

Nas letras que escreveu para as canções desse projeto -- registrado em disco -- , Jansen utiliza expressões que valorizam a amizade, alegria, família, educação, higiene e ecologia. "Ouvi inúmeras vezes os pais acalentarem os filhos com cantigas de roda que exaltam o medo, a culpa, a violência e a arbitrariedade. Era Boi da cara preta, o cravo e a rosa brigando, a canoa que virou por culpa de alguém, a lambada do samba lelê. Aí senti que decidi que era hora de mudar e criei Novas cantigas de roda, que vou mostrar nesta live", destaca Jansen.

Novas cantigas de roda

Live de Carlos Jansen com a participação de Márcia Tauil e Carol Tauil. Transmissão pelo www.facebook.com/carloseduardojansemmelo/ e www.youtube.com/marciatauil.