Jogo inspirado no grupo BTS será lançado neste mês

CB Correio Braziliense

(foto: BTS Universe Story/Divulgação)

Em 24 de setembro será lançado o novo jogo inspirado nos astros de K-pop, BTS Universe. A criação é da empresa Netmarble e permite que o jogador interaja com a história pelo smartphone.

A proposta da criadora é que cada indivíduo tenha a possibilidade de criar a própria trajetória no jogo, modo conhecido como Story creation. Também há como escolher um caminho já traçado para seguir, basta ativar o modo Story Playthrough.

O novo jogo oferecerá uma plataforma em que os jogadores poderão caracterizar e definir o figurino dos integrantes do BTS Universe. Após a customização, será possível ainda "capturar fotos em realidade aumentada dos personagens".

No site oficial do jogo estão sendo compartilhadas fotografias diárias com imagens das personagens, como um spoiler da produção para os fãs.