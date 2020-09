A fazenda: Cartolouco é acusado de gordofobia e assessoria responde

CB Correio Braziliense

(foto: Record/ A Fazenda/ Reprodução)

A 12ª edição da A fazenda estreou, na última terça-feira (8/9), e já teve a primeira polêmica envolvendo Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco. O fato ocorreu na noite de quarta-feira (9), quando o jornalista estava conversando com Juliano Ceglia e falou sobre “meninas muito bem-cuidadas” da casa, opinando, depois, sobre cirurgia bariátrica e Jojo Todynho.

O que o fez ser acusado de gordofobia na internet. A assessoria do peão respondeu, por meio do Instagram, com o vídeo do diálogo legendado, apontando que ele foi respeitoso e diz não aconselhar o procedimento por ser perigoso.

Jojo Todynho comentou sobre corpo em outras situações, falando da busca das pessoas por um padrão estético, que pouco está relacionado, de fato, com a saúde. O Twitter da cantora se pronunciou lamentando a fala de Cartolouco, em que relaciona magreza à um bom cuidado físico, dizendo que a artista é muito feliz com a própria aparência e que não cabe a ninguém julgar o que é melhor ou não para ela.

Sobre o comentário desnecessário do participante, nós da equipe lamentamos ele pensar que apenas a mulher magra é bem cuidada. A Jojo é muito feliz com a aparecia dela, e não cabe a ninguém julgar o que é ou não bom para ela. Obrigado a todos pelo carinho com a Jojo. #SouJojo — Jojo Todynho ???? (@jojotodynhoofc) September 10, 2020

O debate segue nas redes sociais, onde, por um lado, apontam gordofobia na fala de Cartolouco, mesmo depois da resposta da assessoria, por estar avaliando situações de emagrecimento junto a Juliano Ceglia, jornalista e atleta, que comenta ser possível naturalmente, sem a necessidade da cirurgia bariátrica. Por outro lado, usuários também comentam sobre a fala ter sido tirada de contexto e não tem qualquer “tom de preconceito ou discriminação”, conforme citado na publicação do Instagram.