Angélica retorna para as tardes de sábado da Globo em outubro

Depois do 'Estrelas', a apresentadora fez uma participação especial na novela 'A dona do pedaço' - (foto: Globo/Reginaldo Teixeira)

Fora do ar desde 2018, a apresentadora Angélica tem data para retornar à programação da Rede Globo. Com o programa intitulado Simples assim, ela estreia nas telinhas em 10 de outubro e retorna às tardes de sábado da televisão brasileira. O anúncio foi feita nesta quinta-feira (10/9) pela própria emissora.

Simples assim seria apresentado ao público em abril, mas foi adiado em função da pandemia do novo coronavírus. Em pauta, o programa, com formato inédito, abordará temas como fé, solidariedade, felicidade, autocuidado, diversidade e família. A proposta é debater, de forma leve, junto com alguns convidados assuntos do dia a dia e impasses do cotidiano.

Entre os quadros do programa, o plano é realizar o "Dilemas da vida real". Nele, Angélica vai colocar frente a frente familiares e amigos na busca pela solução de uma determinada questão tendo a apresentadora como mediadora.

Geladeira

Desde a extinção do Estrelas, em 2018, Angélica não comandava uma atração na emissora carioca. Em publicação no Instagram, a apresentadora comemorou o anúncio: “Eu estou voltando para as tardes de sábado da Globo”.



Em 2019, Angélica fez uma participação especial na novela A dona do pedaço. No ocasião, ela liderava um reality show de doces no qual a protagonista da história, Maria da Paz saiu vencedora.