'Fina Estampa': Griselda arma contra Tereza Cristina nesta sexta (11/9)

Nesta sexta-feira (11/9), em Fina Estampa, Griselda armará contra Tereza Cristina. A vilã irá dispensar Pereirinha e Íris afirma a Tereza Cristina que o verdadeiro segredo sobre a origem dela ainda não foi revelado e faz uma nova chantagem à sobrinha.

Malhação - Viva a Diferença



Classificação indicativa 12 anos



Bóris se surpreende com a atitude de Edgar, que pede para o ex-orientador deixar a escola imediatamente. Ellen se prepara para seu primeiro dia no Colégio Grupo e é recebida por Lica e Tina. Deco diz a Keyla que deseja encontrar um emprego. Anderson faz seus exames. Malu é hostil com Ellen. Luís e Marta falam sobre a possibilidade de se casar e comentam sobre as reações de suas filhas. Lica, Tina e Jota estranham a ausência de Bóris. Benê sente falta de Ellen. Clara e Lica desaprovam o casamento de Luís e Marta. Bóris comunica aos alunos sua despedida, e Malu revela que é a nova orientadora da escola.







Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos







Dom Rafael inventa para Ester que Cassiano fazia parte de uma quadrilha internacional de traficantes. Donato aceita assumir a culpa pelo acidente do casal de turistas no lugar de Hélio. Cassiano fica preso em um desabamento na mina. Quirino ajuda Samuel, que passa mal ao receber uma carta da Alemanha. Dom Rafael ordena aos capangas que procurem por Cassiano na mina. Cassiano consegue fugir. Ester avisa a Quirino sobre a morte de Cassiano. Cassiano decide voltar para buscar Duque. Ester pede a Alberto que preserve a boa imagem de Cassiano, não contando o que aconteceu no Caribe. Olívia tem um mau pressentimento ao ver a expressão de Ester e Alberto.





Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Lili garante a Rafael que o relacionamento dos dois terminou. Lili decide reatar seu casamento com Germano. Leila cuida de Rafael. Hugo se declara a Gilda e os dois se beijam. Carlinhos sente ciúmes ao ver Hugo beijando sua mãe. Florisval tenta convencer Jacira a não abandonar Janaína. Leila encontra Carolina e afirma que provará que foi a jornalista quem enviou as fotos de Eliza e Rafael para Lorena.





Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos



Ferdinad avisa a Tereza Cristina que o celular dele está grampeado. Tereza Cristina planeja o próprio futuro. Crô avisa que Marilda deve cumprir aviso prévio na mansão Velmont. Griselda arma contra Tereza Cristina. Quinzé observa Teodora com Quinzinho. Baltazar enfrenta Pezão e discute com Celeste, que o expulsa de casa. Enzo e Danielle se declaram um ao outro. Mirna analisa o ensaio fotográfico de Enzo. Tereza Cristina dispensa Pereirinha. Solange consola Celeste. Íris afirma a Tereza Cristina que o verdadeiro segredo sobre a origem dela ainda não foi revelado e faz uma nova chantagem à sobrinha.





Chiquititas



Classificação indicativa livre





Mili diz pra Duda que aceitou ir com ele no cinema porque gosta de ver filmes e é um lugar que quase nunca vão, mas que se as outras crianças não podem ir, ela acha errado. A garota pede desculpa e diz que não irá mais. Cintia que está na sala sugere que todos vão juntos ao cinema. Carol diz que antes precisa ter a autorização da diretora, Carmen. Cintia diz a Carol e para as chiquititas que eles devem ir ao cinema e que depois ela mesma fala com a Carmen e com José Ricardo Almeida Campos. As crianças comemoram e Carol, mesmo receosa, acaba cedendo. Na mansão dos Almeida Campos, José Ricardo conta pra sua irmã, Carmen, que Junior descobriu a verdade sobre a gravidez de Gabi. Carmen sugere que ele aproveite a situação pra tentar uma reconciliação com o filho, já que supostamente não existem mais segredos na família. No cinema, Pata, Rafa e Mosca dizem que essa é a primeira vez que vão ao cinema. Duda compra pipoca e balas pra ele e Mili. O garoto diz que comprou apenas um refrigerante, que é grande e os dois podem dividir se sentarem um do lado do outro. Mosca observa com ciúmes. Bia diz pra Cris e Vivi que teria nojo de dividir uma bebida. Cintia compra pipoca pra todas as crianças que festejam. Dentro da sala de cinema, Duda senta do lado de Mili e Mosca faz questão de fazer o mesmo. Cris pede pra Rafa sentar mais no fundo porque ele é alto, mas na verdade ela quer uma desculpa pra poder sentar do lado de Mosca. Assim que Rafa e Binho decidem mudar de lugar, Vivi pula na cadeira pra sentar no lado de Mosca e Bia acompanha a amiga. Cris fica irritada. Duda e Mili dividem o mesmo copo enquanto bebem refrigerante ao mesmo tempo. Mili oferece a bebida a Mosca, que aceita. Ele bebe sozinho enquanto olha pra Duda com ciúmes de Mili. Vivi tenta encostar no braço de Mosca, mas sem sucesso. A menina oferece pipoca pra ele, que aceita. Mosca observa que Duda colocou o braço sobre a cadeira de Mili, nos ombros. Ele aproveita um momento de distração de Mili e empurra o braço de Duda. Cris fica muito enciumada que Vivi está do lado de Mosca. As crianças começam uma guerra de pipoca dentro da sala de cinema. Carol tenta controlar as crianças, sem sucesso. Carol acaba se divertindo com a situação. De volta ao orfanato, todos se deparam com Carmen sentada e brava. A diretora logo diz que não quer ouvir explicações e sabia que não podia confiar na Carolina. Mili explica que foram elas que insistiram e como ela havia autorizado ela ir com Duda ao cinema, achou que não teria problema se as demais crianças fossem. Carmen diz que não autorizou a saída de ninguém. Mili fica chateada, pois Duda mentiu pra ela. Pata e as demais crianças dizem que foi a Cintia quem foi responsável por tudo. Carmen diz que Cintia não está lá e mesmo assim o papel de Carol seria ter impedido essa insanidade e podem vir as crianças, José Ricardo, Chico, Junior e até o Papa, pois o fato é que Carol errou. Aos berros, Carmen expulsa Carol do orfanato. As crianças ficam chorando. Carmen diz que agora não tem mais Carol para defendê-las e que terão que aprender a respeitá-la e lidar apenas com ela por bem ou por mal. As chiquititas ficam com medo. Carol chega em casa e conversa com Letícia. Ela diz que foi expulsa pra Carmen poder castigar as crianças e que por pouco não foi mandada embora apenas por ter levado as crianças ao cinema com Cintia. No orfanato, as crianças não aguentam mais escrever no caderno repetitivamente "não desobedecerei mais a dona Carnen". Mosca diz que não é precisão escrever 300 vezes como a direita quer para compreenderem isso. Mili concorda e lembra Carmen que as outras crianças estão com a mão doendo. Carmen diz que estão todas liberadas do castigo, menos Mosca e Mili, que terão que completar todo o caderno, sem deixar espaço em branco, com a frase para aprenderem a não questiona mais as ordens dela. Todas as crianças estão dormindo, inclusive Ernestina que deveria supervisionar Mili e Mosca. Chico fica preocupado e decidi ir falar com Carmen, mas sem sucesso. Na casa de Carol, Junior conta tudo o que descobriu sobre Gabi para a namorada. No dia seguinte, Chico conta o que Carmen castigou as crianças. Ernestina avisa que a diretora está esperando Carol em sua sala. Sorridente, calma e com aparência serena como poucas vezes foi vista, Carmen deixa Carol se explicar e diz que compreende tão bem que fez uma carta pra ela: a carta de demissão.





Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





Diante da ameaça de Ezequiel e por Renata se recusar a ir embora com ele, Jerônimo se vê obrigado a deixá-la na fazenda com Augusto. Depois da cirurgia de emergência, Antônio continua sob cuidados intensivos e seu estado é grave. Manuela aconselha Jerônimo a mudar sua maneira de tratar Renata por que nenhuma mulher gosta de ser tratada como objeto. Sem dizer nada a Renata, Augusto convida Gonçalo e sua família para a festa da colheita. Renata discute com Jerônimo e diz que por amor a ele abriu mão de sua vida e de sua carreira profissional. Ele pergunta por que Rafael não teve a mesma sorte e Renata quer saber por que a vida deles tem que girar em torno de seu irmão morto. A cada dia que passa, aumenta o ódio de Jerônimo por Renata pois não consegue fazer com que ela confesse o que aconteceu com Rafael. Renata decide ir embora da fazenda “A Bonita” e jura que vai descobrir que é essa mulher misteriosa. Carlos comenta com Jerônimo que descobriu que Álvaro começou a beber depois da morte de Rafael. Gonçalo convence Matias a acompanhá-lo até a fazenda de Augusto.





Cúmplices de um resgate



Classificação indicativa livre





A emissora não enviou os resumos da novela até o fechamento deste texto.





O que a vida me roubou



Classificação indicativa de 14 anos





A emissora não enviou os resumos da novela até o fechamento deste texto.





Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos



Guido ordena que todos investiguem o paradeiro de Zoe. Uri discursa diante do corpo de Dylan. André teme a fúria de Ricardo. Zoe diz que é preciso ter fé. Ricardo fala sobre os Selados Adriano. André diz que o vilão mandou acharem Zoe. Ricardo diz ter planos para Alan. André, Guido e Dudu saem busca de Zoe. Adriano desconversa diante de Isabela. Vittorio lê a carta de Glória. Ricardo ordena que Alan vá para o Rio de Janeiro procurar por Uri. Vittorio fica surpreso ao saber que é filho de Stefano. O Falso Profeta encontra Ricardo e avisa sobre a escassez do planeta. Adriano se encontra com Melina. No esconderijo, Guto percebe a aproximação de um helicóptero. Adriano conta para Benjamin sobre os planos de Ricardo. Guido vasculha as casas da vila. Zoe e Natália se preocupam. André interroga Arthur na redação do telejornal. Dudu questiona Talita. Guido procura por Zoe na casa de Bárbara. César diz que eles precisam deixar o esconderijo. Guido diz que o telefone de Bárbara está grampeado. Zoe telefona para a jornalista e revela o plano de fuga. Guido, Dudu e André ouvem tudo. Eles correm para o esconderijo e invadem o local. Ariela avisa a Ricardo sobre a descoberta. André, Guido e Dudu não encontram ninguém no local e saem em busca dos fugitivos. Alan recebe um telefonema de Ariela. Dudu, Guido e André seguem o sinal de GPS e alcançam o carro. Eles percebem que foram enganados. Algumas horas antes, Zoe e os amigos combinam de fugirem para o deserto. Dudu e André falam sobre o grampo no telefone de Bárbara. Zoe, César, Natália e os outros desconfiam da ação dos vilões e trocam os carros. Zoe combina a verdade com Bárbara. César e Saulo jogam o celular usado em um caminhão. Disfarçado de entregador de pizza, Guto chega até a casa de Bárbara e avisa que a levará até Zoe.

