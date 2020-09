Demi Lovato e Marshmello lançam música sobre saúde mental

NW Natasha Werneck*/Estado de Minas

Os artistas liberaram a faixa no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio - (foto: OKNotToBeOK/Divulgação)

A cantora Demi Lovato e o DJ Marshmello lançaram, nesta quinta-feira (10/9), a música OK Not To Be OK. Depois de muita espera pela faixa, eles aguardaram o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio para chamar atenção do público sobre os cuidados com a saúde mental.

No videoclipe lançado junto com a música, Demi aparece dentro de um quarto ao mesmo tempo em que mostra uma menina, para representar ela mesma quando era mais nova. Como uma espécie de mensagem para ela mesma do passado, a cantora diz que está tudo bem em ter dias ruins.

Em um outro momento, a cantora caminha na rua com sua “versão” mais nova, representando a autoaceitação e as pazes que fez com o passado.

Confira o videoclipe







E na descrição, os artistas deixaram um recado para o público. “A Prevenção do Suicídio começa com uma conversa que não estamos tendo com nossa saúde mental devido ao estigma. O primeiro passo para quebrar esse silêncio é dissipar estigmas de medo, julgamento e vergonha sobre nossas experiências internas. Conseguimos isso proclamando que está tudo bem não estar bem!”.

Nesta quarta-feira (9/9), Demi deu uma entrevista para o programa Good Morning America e comentou sobre a temática da música, saúde mental. Ela disse que se sente um pouco envergonhada das escolhas que fez ao longo da trajetória, mas que é importante se abrir sobre o assunto. “Acho que isso é natural para qualquer pessoa que comete erros com suas doenças mentais. Mas também sei que parte de me livrar do estigma é espalhar a consciência e falar sobre isso”, disse.

A cantora é muito aberta sobre seu passado e sempre fez questão de falar sobre o assunto para inspirar seus fãs a procurarem ajuda. Ela já enfrentou diversos problemas com drogas, álcool, bulimia, anorexia e em 2018 chegou a sofrer uma overdose na sua casa em Hollywood.



Ela também lançou uma parceria com o Talkspace, uma plataforma on-line de terapia. No vídeo que comentou sobre o assunto, ela conta que ao longo dos anos sempre foi aberta sobre as batalhas que enfrentou em relação a sua saúde mental. Demi também disse que a terapia salvou a vida dela. "Terapia salvou a minha vida em tantos sentidos, eu não estaria aqui se não fosse por isso. Tem tanta coisa acontecendo no mundo agora, então precisamos de cuidados com nós mesmos e também aqueles que estão ao nosso redor", comentou.

So proud to announce my partnership with @talkspace. In case you aren't familiar, Talkspace is an online therapy platform that will connect you with a licensed therapist from the comfort of your phone. pic.twitter.com/MrYUkf8Rqs — Demi Lovato (@ddlovato) September 9, 2020

E depois de muita espera, a música com Marshmello foi lançada no estilo pop com eletrônica, eles abordam essa mensagem de aceitar os momentos de tristeza.

E vale ressaltar que Demi está creditada como compositora da música. Recentemente ela compartilhou nas redes sociais com os fãs que às vezes tem dúvidas de suas composições. "Ver alguns de vocês tuitando sobre Catch Me me faz sentir tão grata. Às vezes eu duvido das minhas habilidades de compositora, mas essa música foi escrita quando estava sozinha no meu quarto aos 16 anos. E ouvir alguns de vocês dizendo que é a faixa preferida significa o mundo pra mim. Especialmente você Max Ehrich", comentou citando o noivo.

Seeing some of you tweet about catch me makes me so grateful. I sometimes doubt my writing skills but that one was just me in my room at 16 and hearing some of you say it’s your fav of mine means the world ???? especially you @maxehrich ???? — Demi Lovato (@ddlovato) September 3, 2020

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Ellen Cristie