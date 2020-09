Brasiliense Becca Mackenzie faz sucesso com histórias publicadas na web

AI Adriana Izel

(crédito: LC Agência de Comunicação/Divulgação)

O nome da brasiliense Becca Mackenzie é um dos mais acompanhados na plataforma Wattpad, aplicativo em que autores podem publicar histórias, artigos, poemas e textos em geral, em uma comunidade de conecta escritores e leitores. O mais recente trabalho da candanga é a obra Se pudesse contar as estrelas, com mais de 900 mil leituras dos capítulos publicados semanalmente.

A obra é classificada pela autora como um "drama de alta fantasia inspirado em Peter Pan". "A história mescla referências ao clássico britânico com personagens fortes, mistério e muita superação", explica.

A narrativa acompanha Alison, que desperta na Lagoa da Vida com apenas 9 anos e sem memória nenhuma. Ela está, na verdade, na Terra do Nunca e passa pelo que acontece com todas as crianças que chegam ao local. Lá, ela é encaminhada para a Escola Bellatrix para compreender e entender a realidade em que vive e sobre o futuro dela. Se eu pudesse contar as estrelas trata de segunda chance, amizade, vida e crescimento pessoal.



Capa do livro Se pudesse contar as estrelas, de Becca Mackenzie (foto: LC Agência de Comunicação/Divulgação)



A ideia de Becca é tentar publicar o livro em formato completo por uma editora. "Pensando um pouquinho no futuro, diria que o próximo passo é terminar de escrever o livro e, então, encontrar uma casa editorial ou agente literário. Depois, escrever outras histórias e mudar o mundo. Sabe como é né, o básico de todo sonhador incorrigível", revela.

Jovem, a escritora teve contato com a escrita desde a infância. Na adolescência começou a esboçar as primeiras ideias. Mas foi quando se mudou para João Pessoa e iniciou a faculdade que investiu mesmo na carreira. "Foi somente na faculdade, em João Pessoa, que descobri que poderia (e gostaria) de ser escritora. Isso foi mais ou menos no final de 2012, seis anos depois daqueles primeiros rabiscos de uma criança que não fazia ideia que poderia ser escritora um dia."

O primeiro trabalho foi publicado em 2014 no Wattpad. Dois anos depois ganhou o Prêmio Wattys, concurso da plataforma que seleciona anualmente as melhores histórias e ainda foi convidada a participar do programa Wattpad Stars, sendo a única brasileira do time. Atualmente, Becca é Embaixadora do Wattpad no Brasil.