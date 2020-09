Agenor Garcia e Paco Reinaldet tocam esta semana no 'Sextas musicais'

CB Correio Braziliense

Pianista Agenor Garcia toca com o saxofonista Paco Reinaldet - (crédito: YouTube/ Reprodução)

Os convidados desta semana para o evento on-line Sextas musicais são Agenor Garcia e Paco Reinaldet. A apresentação será nesta sexta (11/9), às 20h, pelo canal oficial da Casa Thomas Jefferson no YouTube.

O duo musical é composto pelo pianista Agenor Garcia, conhecido como poeta do som. Para ele, a composição improvisada faz parte do repertório musical. Por isso, todas as apresentações de Garcia são, de certa forma, inéditas. Junto a ele, o saxofonista contemporâneo Paco Reinaldet explora a elevação do ruído da melodia.

O show será inspirado pela estética do silêncio. Além disso, os artistas se basearam, para o espetáculo, em gêneros clássicos e no jazz. A apresentação será uma mistura de instrumentação, que contemplará o estilo único e autêntico dos convidados.

Serviço

Sextas musicais

Nesta sexta-feira (11/9), às 20h, no canal do YouTube da Casa Thomas Jefferson. Entrada franca.