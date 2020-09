Ator de Jackass 3D, Stevie Lee Richardson morre aos 54 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter/Reprodução)

O ator Stevie Lee Richardson, de 54 anos, famoso pela atuação no filme Jackass 3D morreu na última quarta-feira (9/9). Lee também estrelou um episódio da série American horror story: Freak show e esteve no filme, Oz the great and powerful. Conhecido pelo nome artístico Puppet the psycho dwarf, ele também era estrela de wrestling pela TNA, que mistura luta livre e performances. A causa da morte não foi divulgada.

A família confirmou a notícia divulgando a plataforma de arrecadação de fundos GoFundMe, para ajudar a custear o funeral. Na página escreveram: “Stevie ‘Puppet The Psycho Dwarf’ Lee Richardson inesperadamente morreu na quarta-feira, 9 de setembro em casa, pela manhã”.

O texto ainda fazia uma homenagem e um pedido:“Ele era amado por muitos e tem muitos amigos que eram família, fãs que o adoravam, mas somente seu irmão Jim sobrou para cuidar dos arranjos finais. Puppet colocou sorrisos ao redor do mundo com seu estilo de vida e atitude hardcore. Ele é uma lenda na arte do Midget Wrestling. Por favor, doe o que puder, compartilhe suas memórias com todos e compartilhe esta arrecadação de fundos para dar ao Psycho Dwarf o melhor lugar de descanso possível”.



It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 10, 2020

O perfil no Twitter Impact Wrestling, programa de luta livre e performance do canal AXS tv, escreveu na publicação um comentário de lamento: " É com grande tristeza que soubemos do falecimento de Stevie Lee, mais conhecido como Puppet The Psycho Dwarf nos tempos de TNA. Mandamos nossas mais profundas condolências para os amigos e família".