Sessão da tarde:’O dilema’ é exibido nesta segunda-feira (14/9)

'O dilema' é exibido nesta segunda-feira - (crédito: Universal Studios/ divulgação)

Ronny e Nick são amigos de longa data e a amizade se estende até mesmo na vida profissional, na qual trabalham juntos. A vida de ambos seguia tranquila, até o dia em que Ronny flagra a esposa do amigo com outro homem e resolve dar uma de investigador particular.



Agora, ele tem esse segredo para contar ao grande amigo, mas não tem a menor ideia de como vai fazer e, pior, não sabe se deve revelar a verdade. Essa é a premissa de O dilema, escolha da Sessão da tarde desta segunda-feira (14/9), na Rede Globo.

Com Ron Howard na direção, o elenco é composto por Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly, Winona Ryder, entre outros.



Confira o trailer de O dilema