Espetáculo de sapateado produzido virtualmente é apresentado neste sábado

RP Roberta Pinheiro

Espetáculo será transmitido pelo YouTube - (crédito: Célio Maciel/Divulgação)

Nascido de uma inquietação, o espetáculo de sapateado Um olhar para o mundo quer também provocar o público. “Se sua vida acabasse agora, você se sentiria feliz?”, questiona a sapateadora Samantha Lemes, nome à frente da apresentação e da Cia Sá Pateia. Ela e um elenco de 35 pessoas apresentam, neste sábado (12/9), a produção de sapateado feita totalmente on-line.

Um olhar para o mundo não estava no planejamento de Samantha. Todo segundo semestre do ano, a sapateadora e professora monta um espetáculo a ser apresentado nos palcos de Brasília. Com a pandemia do novo coronavírus, Samantha sentiu que precisava ir além das aulas virtuais. “Nos primeiros dias de aula pelo Zoom, estava todo mundo empolgado. No segundo mês, percebi que as pessoas começaram a ficar deprimidas e eu comecei a me preocupar com o emocional delas", relembra.

Entre uma insônia e outra, Samantha decidiu provocar os alunos. Primeiro, ao propor uma coreografia que seria gravada por cada um em casa e, posteriormente, todos os vídeos formariam um show virtual. Segundo, ao questionar com que olhos aquelas pessoas gostariam de, realmente, olhar o mundo. “As ideias foram surgindo e a proposta ganhou outra proporção. Precisei parar e criar um projeto de espetáculo desde o início. Como neste momento, as pessoas estão em casa, estamos olhando mais para nós, para dentro, então, senti que era a oportunidade de questionar o que você quer ver pela janela, de resgatar esse olhar”, explica a sapateadora.

Além dos alunos de Brasília, compõem o elenco da apresentação pessoas do Brasil inteiro. São sapateadores do projeto Sapateia para todos, que Samantha também tornou concreto com a chegada da pandemia e permitiu que ela leve as formas de sapatear e de ensinar para dentro da casa das pessoas. “É o nosso sapateado sem fronteiras”, define. Tem alunos de Teresina, de Florianópolis, do Rio de Janeiro, de São Paulo, entre outras cidades brasileiras.

Expressão do movimento corporal on-line

Se dar aula de dança virtualmente significava um desafio, coreografar e dirigir um espetáculo remoto, distante das pessoas, não seria diferente. “Foi uma mistura de emoções. Empolgação, com desafio, com vontade de ver as coisas acontecerem. Foi um processo fantástico. Nunca pensei que, no meio dessa loucura toda, fosse conseguir extrair coisas positivas”, descreve.

Samantha ensinou a coreografia nos ensaios on-line para todo o corpo coreográfico. Alguns alunos de Brasília e a professora, contudo, se reuniram em um sítio próximo à capital, em local aberto, usando máscara, para gravar a apresentação de maneira segura. “Até ali, eu não sabia se as pessoas estavam aprendendo. Mas, acabou que deu certo”, conta, aos risos. “Fiquei emocionada de ver que eles realmente aprenderam de maneira virtual, que o que eu tinha ensinado, da minha casa, sem contato físico, teve progresso. Todo mundo de máscara, só com os olhos aparentes, e eu via no olhar deles o agradecimento por ter saído daquele lugar de tristeza”, acrescenta.

Quem não estava na cidade ou mesmo quem não se sentiu seguro para comparecer à filmagem presencial, enviou o vídeo de casa. Teve figurino, maquiagem e participação da família na produção. “Não quis deixar ninguém de fora”, comenta Samantha. Além da dança, ela somou ao espetáculo os depoimentos dos alunos.

Transmissão

A vontade de manter o propósito na vida dos alunos, mantê-los unidos e ativos e provocar reflexões sobre o que se espera do mundo está materializada. Composto por sapateadores do Studio Sá Pateia e do projeto Sá Pateia para todos, com trilha sonora instrumental, Um olhar para o mundo será transmitido neste sábado, às 20h, pelo YouTube. Com o ingresso em mãos, cada espectador receberá o link da transmissão por e-mail.

Serviço

Um olhar para o mundo

Espetáculo de sapateado, Sábado, 12 de setembro, às 20h, com transmissão pelo YouTube. Ingresso pelo Sympla.