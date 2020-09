Franquia 'A babá' pode ganhar um terceiro filme

CB Correio Braziliense

Diretor do filme disse que pensou na história como se fosse uma trilogia - (crédito: Netflix/ divulgação)

A franquia A babá pode ganhar o terceiro longa-metragem. Em entrevista ao podcast The boo crew, o cineasta e diretor do filme McG afirmou que sempre imaginou o projeto dividido em três partes, ou seja, uma trilogia.



“Sempre houve três partes nessa história. Há a primeira parte, que é um Cole adolescente, que está tendo esses sentimentos estranhos sobre a babá. Mas, naturalmente, não é apropriado que ele aja em relação a esses sentimentos por uma mulher adulta. No segundo filme, ele está em uma idade em que pode experimentar o amor e poderíamos explorar isso”, contou o diretor.

A afirmação foi de encontro ao lançamento da segunda produção, que deixou o final em aberto, permitindo possibilidades para uma continuação. A babá: rainha da morte estreou na Netflix nesta quinta-feira (10/9) e, em pouco mais de 24 horas, ocupa a posição das produções em alta do serviço.

"Eu amo as surpresas deste filme, e há algumas surpresas a mais para o terceiro filme", adiantou McG sobre as reviravoltas do longa.

As duas sequências de A babá estão disponíveis no catálogo da Netflix.

Confira o trailer de A babá: rainha da morte: