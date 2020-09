Miley Cyrus afirma que amaria voltar a atuar como Hannah Montana

Seguindo o movimento de nostalgia no entretenimento, Miley Cyrus afirmou que não descarta voltar a atuar como Hannah Montana, personagem da Disney Channel que lançou a carreira de sucesso como atriz e cantora. Em entrevista ao programa de rádio australiano Kyle and Jackie O, ela ainda reforçou que amaria voltar a viver “o melhor dos dois mundos” de Miley Stewart, uma garota do ensino médio que, em segredo, vive duas vidas, uma delas como a popstar Hannah Montana.

“Eu adoraria, o tempo é tudo. Sabe quando uma camiseta fica meio velha e ruim, mas quanto mais tempo você guarda, mais vintage e com mais valor ela fica? Hannah Montana vai continuar ganhando valor”, descreveu.

Miley talking about "Hannah Montana" making a return:



"I would love to! [...] You know when a t-shirt gets kinda old and crappy but the longer you have it the more vintage and more value it has." pic.twitter.com/0ZyjVu5TZE