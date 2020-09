Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (12/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Stan Honda/AFP; CB)

A JUSTA REVOLTA

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Te sobram razões para alimentar tua revolta e ninguém tem direito de calar tua voz. Tua revolta é uma erupção vulcânica, a necessária explosão que evita que tua alma se despedace. A estética é desagradável e pareceria sensato, e espiritual, fazer um chamado para que as cabeças e corações humanos se mantenham no lugar, preservando o juízo, mas, francamente, isso seria algo parecido a exigir que o torturado não grite de dor. A aproximação de nosso belo e assustado planeta ao estéril Marte promove a expressão de revoltas muito antigas, porque faz muito tempo que uma boa parte de nossa humanidade é oprimida de forma injusta. A revolta é justa. Não menos justo, porém, é aspirar ao bem-estar do maior número possível de pessoas, para que uma revolta justa não produza resultados injustos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Enquanto você perceber que há coisas que seria melhor deixar quietas, ou mexer o menos possível nelas, tudo continuará dentro de uma esfera considerável de harmonia. Respeitar o alcance de sua capacidade é sabedoria.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Neste momento, sua alma não está no controle de nada, porém, diferente do que isso significaria em outros momentos da vida, agora a situação não parece agredir nem seus princípios nem tampouco provocar ansiedade.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O pouco que puder ser feito se tornará bastante em muito pouco tempo. Este é um momento de ação, no qual não vale a pena se atrasar pelo dilema de não ter certeza de qual seria a melhor ação a ser empreendida.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda que você não se sinta completamente segura a respeito do que precisa ser feito, a hora é certa para tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, nem que seja para criar uma dinâmica mais propícia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A atitude firme e segura contrasta com os dilemas interiores que provocam insegurança. Porém, ninguém, além de você, precisa saber dessa condição interior. Este é um momento em que a atitude firme há de prevalecer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A rede de vínculos associada a qualquer relacionamento há de ser respeitada por você, porque qualquer tentativa de isolar as pessoas será um tiro que sairá pela culatra. Amplie sua percepção sobre os relacionamentos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Que as coisas não esteja todas no lugar que você gostaria não há de se transformar em alimento para angústia. A desordem é passageira, e ela não é uma profecia de que tudo está indo ao inferno, é sinal de transição.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A dispersão é a adversária que você precisa combater neste momento. Como é que isso se faz? Tendo clareza absoluta a respeito dos propósitos mais importantes que você gostaria de realizar, e tomar as atitudes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É desnecessário se arriscar demais para conseguir o que você pretende. Pequenos e eficientes movimentos darão conta de tudo e, assim, você andará por um terreno mais seguro, se protegendo contra a loucura alheia.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Honrar os relacionamentos significa dividir espaço e tempo. Quando você tiver certeza de que suas ideias sejam as melhores e maiores, mesmo assim, divida espaço e tempo para que as pessoas possam expressar as delas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure se adaptar o máximo possível aos acontecimentos, retendo sua vontade para ser posta em marcha em outro momento, que seja mais condizente com seus planos. Por enquanto, não há como controlar quase nada.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É prazeroso exercitar sua vontade e fazer o que lhe dá na telha, porém, não é menos prazeroso executar o que tiver sido combinado, honrando sua palavra e agregando harmonia aos relacionamentos com isso, não é?