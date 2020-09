Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (13/9)

OQ Oscar Quiroga

Data estelar: Lua é Vazia das 9h06 até 12h33 HB, quando ingressa em Leão.

Quando comeces a te irritar porque o plácido domingo não te fornece as circunstâncias necessárias para teu regozijo, muito pelo contrário, será o instante em que terás de tomar a decisão íntima, mediante a qual demonstres o que te importa mais, se a consolidação do regozijo ou a demonstração de tua irritação. Todo ser humano tem direito a se irritar e a, inclusive, não ser interrompido na demonstração de sua irritação. Esse é um direito individual, mas o regozijo e a promoção de conforto são direitos do grupo, diante dos quais a irritação é um obstáculo, uma contrariedade. O plácido domingo é para todos, porque seres humanos descansados, confortados e plenos de regozijo tendem a fazer o contraponto à revolta que só crescerá nas próximas semanas.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



O ambiente denso não precisa ser discutido, nem tampouco você tem obrigação de o desintegrar com atitudes rompantes. Isso vai se dissipar com naturalidade, porque os ânimos humanos podem ir mudando aos poucos. Só isso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Aos poucos, o dia irá se transformando em algo calmo, que lhe forneça paz de espírito. Tente acompanhar o tempo de cada coisa, em vez de tentar impor sua vontade, porque essa atitude criaria tensões desnecessárias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



O que era seguro, de repente não é mais. Sua alma é totalmente capacitada a aceitar e administrar mudanças bruscas de rumo. Por isso, procure usar sua virtude e tocar a bola para frente, porque está tudo certo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Há iniciativas que podem ser tomadas sem produzir efeitos errados, porém, há outras que precisariam ser refletidas com mais profundidade, já que são, não somente desnecessárias, como perniciosas também.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Ao longo do dia, muito provavelmente você irá recuperando o ânimo, mas aí o domingo já terá quase acabado. Não importa, a recuperação do ânimo não serve a um dia específico da semana, mas para qualquer um desses.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



À medida que o dia proceder, procure um cantinho para se retirar e tomar distância de tudo e de todos, para, assim, conseguir refletir com profundidade, sinceridade e realismo sobre tudo que veio acontecendo. Isso sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



Tudo fica mais fácil quando feito em companhia de outras pessoas, coordenando as atividades. Bom, nem sempre é esse o resultado, porém, dessa vez seria propício você tentar compartilhar seu caminho com outras pessoas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)



Da ideia à execução dela no menor tempo possível. Em certos momentos, isso é apenas precipitação, e dá errado. Porém, em outros, significa atrevimento e cria resultados auspiciosos. Só falta discernir qual é qual.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Melhor não levar muito a sério quaisquer incômodos que forem acontecendo ao longo do dia, porque se você não intervir, com certeza esses se desintegrarão sem deixar rastros. Siga em frente, está tudo certo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



O que foi dito acabou desdito, é assim que começam os conflitos. Vale a pena tirar tudo a limpo, porém, mais importante do que isso é esperar que algumas questões amadureçam mais, antes de serem discutidas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



A queixa interior de falta de ajuda irá se resolvendo sem necessidade de discutir relacionamento algum, um exercício que só provocaria desgaste e não solucionaria nada. Continue vivendo com leveza e nada mais.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Talvez a melhor maneira de descansar seja trabalhar um pouco, porque dessa forma você adiantará expediente e terminará o dia com a sensação de ter feito algo útil, algo que sirva à organização de sua vida.