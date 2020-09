Alexandre Pires atualiza estado de saúde do irmão após acidente: ‘Orientado e estável’

CB Correio Braziliense

Alexandre Pires atualizou os fãs pelas redes sociais sobre o estado de saúde do irmão, o vocalista do Só Pra Contrariar, Fernando Pires, que sofreu um acidente doméstico no último domingo (6/9). O cantor bateu a cabeça e está na UTI do Hospital Madrecor, em Uberlândia, Minas Gerais, mas, segundo Alexandre, o irmão está "consciente, orientado e estável".



Conforme informado por Alexandre, Fernando caiu de uma escada, o que gerou "um traumatismo no crânio encefálico". "Ele já realizou tomografias do crânio, nas quais mostraram uma fratura e pequenas alterações no cérebro", disse ele.



Sem previsão de alta, Alexandre pontua que não será necessária uma intervenção cirúrgica para o tratamento do irmão. "Ele está evoluindo muito bem. Está consciente, orientado e estável clinicamente. Nossa família agradece em nome de Jesus as orações e o carinho de todos", conclui Alexandre.



Fernando começou no SPC em 1989 como baterista e assumiu os vocais do grupo após o irmão Alexandre seguir carreira solo.



Com 46 anos, Fernando é pai de duas meninas, Alice e Maria Fernanda. Ainda do hospital, o vocalista mandou uma mensagem para os fãs se tranquilizarem.



"Minha ultima foto antes da queda!!! Estou muito bem galera, gracas a Deus!!!", escreveu na legenda da foto.