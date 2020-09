Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (14/9)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Stan Honda/AFP; CB)

SEGUE EM FRENTE

Data estelar: Sol e Plutão em trígono; Lua míngua em Leão.

Chegaste até aqui como resultado de uma mistura de influência das circunstâncias em que tua experiência de vida esteve inserida e, também, pela força de tuas decisões, livres e íntimas. Abençoa tudo, inclusive abençoa aquilo que te traumatizou e que, ainda hoje, te deixa num estado de sobressalto, tomando sustos nem sempre existentes. Abençoa o que de bom e de ruim te aconteceu, abençoa as decisões acertadas e as desgraçadas que fizeste. Pousa um olhar amoroso sobre teu atrevimento à experiência, pois, o Universo não te julga nem muito menos te condena, além do que, o Universo não é longe de ti, tua presença é uma das peças que o integra e, por isso, ela não é desprovida de recursos para continuar buscando realizar tuas pretensões. Segue em frente, tens pela frente muito caminho ainda para trilhar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Entre apitos e flautas, entre trancos e barrancos, muito avanço foi feito nos últimos tempos. Porém, ainda não é suficiente, ainda é necessário continuar investindo muito para consolidar os projetos importantes.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tal qual diz o provérbio, não se faz uma omelete sem quebrar os ovos. A tensão é enorme, mas, tendo em vista os resultados que sua alma pretende conquistar, é digno suportar tudo que seja necessário. Conquista.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há dias em que a alma sente um poder fluindo através de si mesma, e interpreta isso como um convite a entrar em ação, e fazer algo para provar que continua capaz de realizar suas pretensões. Siga em frente, é isso mesmo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Vale a pena colocar sobre a mesa esses assuntos tensos que circulam por entre os relacionamentos, porque só assim se conseguirá clareza e entendimento. Apesar de não haver solução, pelo menos haverá leveza.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aproveite os ingredientes disponíveis para continuar sua luta. Não importa que não seja nada demais o que possa ser feito por enquanto, o que importa é que você não desista, que mantenha a bola em jogo, não importa o quê.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se vai dar certo ou não, não é isso que deveria nortear seus passos neste momento, mas a aposta com fé naquilo que sua imaginação desenha. Não importam os resultados, o que importa é você seguir em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aquilo que você sabe, mas que não pode ser aproveitado de imediato, porque mexeria em interesses que é melhor deixar quietos; essas informações precisam ser guardadas, para ser usadas em algum momento futuro.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enquanto você se movimentar para consolidar bons vínculos, o futuro continuará sendo construído, apesar de todos os pesares e contratempos. Procure se aproximar às pessoas que sejam do seu interesse. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando sua alma luta para defender seus interesses, é chamada de egoísta. Porém, esse é um ponto de vista que não há de criar contratempos para você. É hora de seguir em frente e defender seus interesses.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As portas que podem ser abertas dependem das iniciativas que você tomar, algumas dessas para se contrapor aos contratempos, e outras para provar a si que continua capaz de se atrever a seguir em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essas emoções intensas que você não encontra oportunidade de manifestar, são verdades que em algum momento futuro precisarão ser postas sobre a mesa, não importa o que acontecer depois. Verdades sejam ditas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Pelo bem ou pelo mal, porque você deseja ou porque você precisa, de uma forma ou de outra, ou de todas juntas ao mesmo tempo, agora você estabelece vínculos que se consolidarão e produzirão toda sorte de frutos.