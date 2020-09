Capitão América, Chris Evans posta nude e leva internet à loucura

CB Correio Braziliense

O ator Chris Evans, intérprete do Capitão América nos cinemas, causou alvorço na internet neste sábado (12/9). Ele postou, sem querer, um nude nos Stories de seu Instagram.



A publicação foi apagada logo em seguida. O deslize, porém, foi o suficiente para que o nome de Evans se tornasse um dos assuntos mais comentados no Twitter.

A publicação era um vídeo gravado na própria tela do celular, em que Evans aparecia com a família. Porém, quando o vídeo acabava, surgia um mosaico com imagens salvas no aparelho. Uma dessas imagens mostrava o Capitão América pelado (cena abaixo).



alguém pode me explicar porque o chris evans tem uma foto do louro josé na galeria? pic.twitter.com/MsE3LWb9GW — karol ‎? (@folkevans) September 12, 2020





Eu vindo pro tt quando soube que tinha vazado nud do Chris Evans: pic.twitter.com/zvIxE44gNn — phα (@unacorinthiana_) September 12, 2020







O **** do Chris Evans vazou agora tô esperando ansiosamente o **** do patrão Henry Cavill pic.twitter.com/qx87bmajfv — ogaith olem (@ThiagoDeMeloIn2) September 12, 2020







Acho que é hora de todos mandarem mensagens positivas para Chris Evans, dizendo que tudo ficará bem, porque ele sofre de ansiedade e sabemos o quão ruim isso é, mandem mensagens positivas para ele ?? pic.twitter.com/KEEcZcx8fS — Maria Gabriela (@Gabrieladppaula) September 12, 2020