Morre Toots Hibbert, pioneiro do reggae, aos 77 anos

AF Agência France-Presse

(crédito: Toots Hibbert)

O cantor jamaicano Toots Hibbert, figura histórica do reggae, morreu nesta sexta-feira (11), aos 77 anos, em um hospital de Kingston, após dar entrada no local com problemas respiratórios.

"É com muito pesar que anunciamos a morte de Frederick Nathaniel "Toots" Hibbert esta noite", anunciou seu grupo, Toots & the Maytals, nas redes sociais.

Mesmo que ele seja menos famoso que o compatriota Bob Marley, a origem do reggae é atribuída a Toots Hibbert, com uma canção lançada em 1968, "Do the Reggay".

O gênero musical, estreitamente vinculado ao rastafarismo, movimento espiritual que sacraliza o imperador etíope Haile Selassie e promove o uso legal da maconha, teve um grande êxito mundial graças a Bob Marley (1945-1981) e seu grupo, The Wailers.

O filho de Bob Marley, Ziggy, prestou homanagens a Toots Hibbert, que teria se tornando um segundo pai para ele. "Falei com ele há algumas semanas e lhe disse até que ponto o amava", tuitou. "Seu espirito está com todos nós, sua musica nos traz energia e ele nunca será esquecido."

Mick Jagger também homenageou o cantor jamaicano. "Muito triste ao saber da morte de Toots Hibbet", tuitou o astro principal dos Rolling Stones. "Tinha uma voz poderosa e depositava toda ela no palco com sua energia. Uma grande perda para o mundo da música."

Em um perfil do cantor jamaicano publicado no ano passado pela revista "Rolling Stone", o guitarrista da lendária banda de rock, Keith Richards, elogiou Toots Hibbert. "Como cantor, é incrível", disse. "Sua voz me lembra muito a de Otis Redding."