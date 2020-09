'Fina Estampa': Patrícia conta a Antenor que está grávida nesta segunda (12/9)

CB Correio Braziliense





Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos





Bóris questiona Edgar sobre a promoção de Malu. Roney pressiona Deco sobre a troca do registro de paternidade de Tonico. MB lidera uma manifestação contra o novo cargo de Malu. Ellen confessa a Fio, Benê e Keyla que teme permanecer no Colégio Grupo sem Bóris. Dóris se preocupa com Ellen. Os alunos afirmam sua decepção com a atitude de Bóris. Felipe discute com Lica, e os dois decidem dar um tempo. Clara desabafa com Luís. Tato volta a trabalhar na lanchonete de Roney e propõe retomar a sociedade com Das Dores. Fio sugere que Valdemar esteja interessado em Das Dores. Ellen sofre uma agressão na nova escola.



Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos





Cassiano descobre uma forma de fugir. A notícia da gravidez de Ester se espalha pela vila. Olívia se emociona ao saber que será avó. Cassiano diz a Duque que não vê a hora de se vingar de Alberto. Dom Rafael se enfurece com o interesse de Cristal sobre seus negócios. Alberto diz ao avô que se aproveitará da gravidez de Ester para ficar com ela. Cristal revela a Amparo que desconfia dos negócios do pai. Quirino se casa com Doralice. Quirino e Doralice encontram um bebê em um cesto na porta de sua casa. Ester sente que está na hora de seu filho nascer e chama por Veridiana.



Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Lu despista Pietro e consegue registrar o e-mail de Carolina, provando que foi ela quem enviou as fotos de Eliza com Rafael para Lorena. Jonatas beija Eliza. Arthur manda Jamaica projetar a foto no telão da festa, e Carolina é desmascarada na frente de todos. Arthur se surpreende ao ver Eliza e Jonatas se beijando. Carolina chega à revista, se depara com Hugo e imagina que será demitida

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos





Tereza Cristina paga Íris para manter seu segredo guardado e ataca Álvaro. Crô implora a Celeste que deixe Baltazar voltar para casa. Marilda grava a ameaça de Tereza Cristina. Griselda e Gigante insistem que Quinzé procure Teodora. Patrícia conta a Antenor que está grávida. Começa o desfile para o concurso Sereia do Pedaço. Tereza Cristina combina sua fuga no barco de Pereirinha. Celeste tem uma conversa definitiva com Baltazar. Celina tenta manipular Beatriz a não aceitar nenhum acordo com Danielle. Quinzé vai atrás de Teodora no aeroporto. Álvaro anuncia quem é a nova Sereia do Pedaço. Juan Guilherme convida os alunos de Letícia para o casamento. Patrícia conta para Tereza Cristina que está grávida.

Chiquititas



Classificação indicativa livre





Beto comemora mais de 5 milhões de acessos no videoclipe de ´A Festa Ainda Pode Ser Bonita. Dani faz muita birra para que Letícia não saia para o encontro com Rui Salgado. O crítico chega e elogia Letícia. Clarita segura Dani para não atrapalhar a saída de Letícia. No orfanato, as chiquititas descem as escadas para fugirem. Mosca diz que as meninas exageraram nas malas. Carol fica na loja para fechar o Café Boutique. Junior pede para a namorada sentar e diz que hoje é ele quem vai atendê-la. O rapaz diz que não gosta de ver a namorada triste. Carol diz que é difícil ficar longe das crianças. Junior ri de Carol, que fica com a boca suja de doce. Ele diz que mesmo assim ela continua linda. No orfanato, Mosca desce primeiro pra ir até o porão (local de onde vão fugir). Mili diz que será a última para se certificar que todos estão juntos. Vivi deixa cair um objeto no chão e acorda Ernestina, que munida de uma vassoura com lente sai do quarto pra investigar o que está acontecendo. Na sala, todos saem, menos Mili, Bia, Ana e Cris. As meninas fingem pra Ernestina que acordaram porque ouviram o barulho do alarme. A zeladora questiona o motivo delas estarem vestidas com roupa de sair. As chiquititas dizem que caso tivessem encontrado alguém na sala não teria ficado bem serem vistas com roupa de dormir. As crianças que conseguiram escapar de Ernestina fogem pelo porão. Na casa de Carol, Dani faz birra e fala que não vai comer enquanto Letícia não voltar. A menina joga a comida no sofá, diz que não gosta de Clarita e Beto e que quer sua mãe. Em um conceituado restaurante, Rui Salgado e Letícia jantam. O crítico observa que Letícia está inquieta com o horário. Carol chega em casa e vê Dani. A menina diz que se machucou por conta de Clarita. Beto fala que a garota está fazendo manha. Carol explica que a mãe dela logo voltará pra casa. Clarita diz que Carol tem um jeito especial e consegue lidar com as crianças. Na rua, os meninos e Pata levam Vivi e Tati para dormir no antigo barraco deles. As crianças preparam papelões pra dormirem no chão. Tati reclama de frio e Vivi deita junto com a irmã para aquecê-la. Letícia volta para casa e antes de se despedir de Rui Salgado, os dois quase de beijam na boca. Vivi acorda ao tomar susto com uma barata que estava em sua barriga. Na manhã seguinte, no orfanato, Ernestina entra no quarto das meninas para levá-las para a escola. Mili diz que as demais crianças desapareceram. Ernestina procura em todo orfanato e não acha nenhuma outra criança. A zeladora diz para Chico que não sabe o que fazer. Na sala, Ana, Bia, Cris e Mili dizem que não sabem onde estão as outras chiquititas. Carmen chega ao orfanato com Duda e pergunta porque as crianças ainda não foram para a escola. Chico diz que todas as crianças sumiram. Carmen fica enfurecida e acha que as crianças estão escondidas. A diretora conta calmamente até 10 pra ver se as crianças aparecem. Enquanto isso, Duda vai ao pé do ouvido de Mili e Cris e diz que sabe que as demais crianças fugiram, mas que não contou nada para Carmen, pois não é um menino chato que não pensa nos outros. Mili havia dito isso de Duda na reunião em que as chiquititas decidiram fugir do orfanato.

Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





Branca insiste em ter um relacionamento com Honório mas ele não aceita. Isidro comenta com o detetive que investiga o caso do sequestro da filha de Regina que o nome e a voz da segunda esposa de Gonçalo coincidem com a voz e o nome da amante de Roberto. Renata envia uma mensagem para Adriana contando tudo que está acontecendo com ela e que gostaria que estivesse a seu lado. Adriana decide ir ver a amiga. Augusto se aproveita dos problemas entre Renata e Jerônimo para afastá-los cada vez mais. Jerônimo encontra Renata nos braços de Augusto e lhe dá uma bofetada. Renata decide ir embora da fazenda mas Augusto a convence a ficar até o final da festa da uva e sugere que convide sua amiga Adriana. Gonçalo decide aceitar o convite para a festa e convence Matias a acompanhá-lo para se certificarem que Renata está feliz. Roberta consegue que Matias assine o contrato pré- nupcial sem lê-lo. Ezequiel ouve quando Augusto diz ao Dr. Álvaro que ele estava bêbado quando operou Rafael. O delegado dá ordens para que investiguem o sobrenome de solteira de Josefina e toda sua vida passada. Aurora exige que Renata vá embora depois da festa por que Augusto está perdidamente apaixonado por ela. Para convencer Karina a voltar a viver com ele. Álvaro concorda em adotar um bebê.

Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Bárbara encontra com o grupo e agradece por terem lembrado dela antes da fuga. Todos eles seguem em direção ao porto. Guido percebe que foi engando e esbraveja. Alan fica furioso ao saber da fuga dos rebeldes. Ricardo humilha Débora e Isabela. Adriano avisa a Benjamin sobre a fuga de Zoe. Stefano e Ricardo planejam formas de se vingarem dos cristãos. O Anticristo tenta atrair e enganar mais pessoas. André beija Talita. Benjamin lê um trecho da bíblia. Estela sente ciúmes de André. Talita diz ter vergonha de Dudu. Laodiceia se emociona ao lembrar-se de Jonas. André dá em cima de Talita. Estela nota o interesse da filha e questiona Talita. ngela discute com Laodiceia. Estela discute com Talita e acaba esfaqueando a própria filha. No hospital, Henrique questiona a ex esposa. Glaucia tenta salvar Talita, mas não consegue. Estela e Henrique se desesperam com a notícia da morte da filha. Estela tem uma overdose de remédios e acaba morrendo. Ricardo conhece o mascote de sua campanha. Isabela discute com Débora e lhe dá uma surra. No abrigo do deserto, Hanna avisa que capturou o sinal de um navio que está trazendo judeus messiânicos de diversos países. Benjamin diz que precisa ajuda-los. Ricardo descobre a existência da embarcação com os fugitivos e manda bombardear o navio. Adriano conta para Brenda sobre a descoberta do filho. Brenda consegue falar com Benjamin e avisa sobre o ataque que Ricardo está planejando.