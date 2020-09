JC José Carlos Vieira

Extra! Extra!

Brasil desenvolve vacina contra corrupção,

mas não encontra voluntário

Enquanto isso,

na Esplanada

“Meu governo por um

saco de arroz!”

Coisas do Brasil

Jogo búzios, faço teste

de covid e trago a pessoa

amada em três dias

Frases da semana do

Mosquito, à beira do estresse



3 “Planalto vai usar cloroquina para baixar a inflação”

3 “Na agenda do celular do Crivella tinha até o whatsapp do Darth Vader”

3 “As eleições municipais estão chegando e o estoque de pele de ovelha para raposa se esgotou”

3 “Só falta esse ministro do ‘meio ambiente’ botar porcelanato na Amazônia toda”

3 “Meu sonho agora é estar nadando

numa piscina (de cerveja)”



Poeminha

Meu povo

e meu poema crescem juntos

como cresce no fruto

a árvore nova

Ferreira Gullar



Um abração!!! (se cuide, se guarde)