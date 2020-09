Baterista da banda Lagum morre antes de show em Nova Lima

GR Gabriel Ronan/ Estado de Minas

Tio Wilson era baterista do Lagum e ganhou apelido por ser mais velho que os demais integrantes - (crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu na noite desse sábado (12/9) o baterista Breno Braga Batista, de 34 anos, conhecido com Tio Wilson, da banda Lagum. A morte foi atestada por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele tocava com a banda no evento Go Dream, em um drive-in no estacionamento das Faculdades Milton Campos, no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, Grande BH.

De acordo com a Polícia Militar, duas unidades do Samu se deslocaram ao local para atender o músico, que havia passado mal entre a primeira e a segunda apresentações da banda. A corporação confirmou a morte de Tio Wilson por parada cardiorrespiratória.



A morte foi confirmada pela própria banda, na conta oficial do Instagram.

Pelas redes sociais, a banda divulgou o show neste sábado. Em um storie postado no Instagram, Tio Wilson convocou a presença dos fãs.

"Então rapaziada, já estamos aqui no estacionamento da Milton Campos. A primeira sessão às 9 (21h), a segunda às 11 (23h)", disse o baterista na gravação. Na sequência, ele afirmou que os ingressos para a atração já estavam esgotados.

Biografia



Tio Wilson ganhou o apelido dos colegas de banda justamente por ser o integrante mais velho do grupo musical.

“Eu já tocava em outros projetos em BH, quase tudo voltado para o rock. Achava que poderia passar um pouco de experiência para eles, mas vi que eu é que tinha muito que aprender", disse ao Estado de Minas em setembro do ano passado.

"Abri a mente, enxerguei melhor outros gêneros e me aprofundei na música de modo geral. O rock impunha uma viseira mais fechada, cada um gravava no seu quadrado, e na Lagum é um processo mais coletivo, mais aberto, até por envolver mais referências musicais, todo mundo colabora”, completou à época.

A Lagum



Formada em 2014, a Lagum se destaca como uma das bandas mineiras e brasileiras mais escutadas no Spotify. O atacante Neymar chegou a colocar uma das músicas da banda em um stories durante a Copa do Mundo disputada na Rússia.

Lagum – cujo nome homenageia a lagoa de Brumadinho frequentada pelos rapazes – é estrela da chamada "MPB fofa", "pop ameno" ou "pop good vibes", cujas letras e melodias suaves fazem sucesso entre os jovens e bombam na internet.

A banda é da mesma "praia" de Anavitória, Tiago Iorc e Ana Vilela. A sonoridade mescla reggae, rock, bossa nova e balada.

Velório e sepultamento



A assessoria de imprensa da Lagum informou que o local e horário do velório e sepultamento não serão divulgados publicamente.