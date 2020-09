Conheça os vencedores do Prêmio Dente 2020

DB Devana Babu*

O coletivo Dente anunciou nesta sexta-feira (11/9), por meio de uma live no Instagram, os vencedores do Prêmio Dente de 2020. O prêmio reconhece publicações independentes e alternativas de todo o Brasil e, em geral, ocorre junto com a Feira Dente. Contudo, este ano, devido à pandemia, a quinta edição do concurso foi feita virtualmente. Como premiação, cada vencedor ganhará mil reais e um broche-troféu esculpido pela ceramista, zineira e quadrinista Julia Balthazar.

Os artistas visuais Lucas Gehre (Samba) e Love Love 6 (Garota siririca), coorganizadores da feira, apresentaram a cerimônia e anunciaram os dez finalistas de cada uma das duas categorias. Eles mostraram os trabalhos aos espectadores antes de anunciar os vencedores, que foram inscritos por meio da política de inserção do prêmio, que permite que minorias como pretos, indígenas e transexuais se participem gratuitamente.





Lucas Gehre e Love Love 6, artistas, publicadores, organizadores e apresentadores do Prêmio Dente. O broche-troféu exibido por Love Love 6 é criação da artista Julia Balthazar (foto: Reprodução/Instagram)

Na categoria de quadrinhos, venceu o artista pernambucano Rogi Silva, pela antologia de quadrinhos Pedra Pome. “Eu estou muito feliz por ter ganho. Tem muita gente legal que participou dessa edição, conheço a maioria, que encontrei por feiras pelo Brasil”, comentou Rogi. “Para mim, é muito importante, porque o Dente de Ouro é um prêmio que tem uma relevância para mim e, acredito, para toda a cena de quadrinhos, por premiar um pessoal que tem um trabalho diferente, incomum, de minorias representativas.”

Rogi ressaltou as diferenças culturais entre o próprio trabalho e a realidade brasiliense. “Eu fiquei muito surpreso porque é um quadrinho que se passa aqui, 80% no nordeste, em Paulista, uma cidade perto de Recife, mas quase anônima, e com narrativa tipicamente nordestina.”





O pernambucano Rogi Silva foi o vencedor da categoria Quadrinho (foto: Reprodução/Instagram)





Love Love 6, por sua vez, esclareceu que os aspectos regionais não foram barreiras. “O Rogi ficou surpreso, mas, apesar de ser um projeto, em termos de projeto gráfico, bem menos ambicioso do que outros que a gente recebeu, ele ganhou pela história Aterro. É uma história poderosíssima, o Rogi consegue trabalhar alguns momentos com muita sensibilidade e força”, avaliou a coorganizadora, acrescentando que a história ficou entre as duas favoritas de todos os jurados. “O Daniel Lopes (um dos jurados) falou que caiu uma lagrima lendo.”

Na categoria Zine, a vencedora foi a paulistana Gabriela de Jesus Nunes por Black zine, black zone, fanzine em preto e branco com colagens como as dos anos 1980, cuja sexta edição aborda o termo da gordofobia. Emocionada, Gabriela estava no trabalho quando foi inserida na live. “Nem acredito, da hora demais a vida”, comemorou.





Gabriela de Jesus Nunes venceu na categoria Zine (foto: Reprodução/Instagram)



“Os finalistas são muito, muito bons, já estou com várias ideias para agregar, para trocar”, comentou, salientando, como Rogi, o aspecto de troca da Dente. “Já estou esperando o broche para arranjar uma roupa para combinar, belíssima”, brincou. “A gente espera muito que essa pequena premiação faça uma diferença para você, possa te ajudar a continuar publicando e fazendo coisas”, disse Lucas Gehre.

