O mestre Ã  vontade

I » Irlam Rocha Lima

(crédito: Marcos Hermes/Divulgação)

Maior vencedora do carnaval carioca, com 22 títulos, a Portela, uma das escolas de samba mais queridas pelos brasileiros, tem sido cantada em prosa e verso por escritores, poetas e compositores. Difícil imaginar quem não conheça, por exemplo, Foi um rio que passou em minha vida, clássico da MPB, de autoria de Paulinho da Viola, tido como o hino portelense. A agremiação, criada em 1923, no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que ostenta as cores azul e branco e tem a águia como símbolo, volta a ser celebrada.

Sob o título Minha vontade, estão sendo lançados CD Ao Vivo e DVD com sambas de terreiro compostos por bambas, responsáveis pela história musical da Portela e interpretados pelos integrantes da Velha Guarda, grupo do qual o mestre Monarco, que comemora 87 anos em 2020, é o único remanescente da formação original. O projeto, com direção do maestro Mauro Diniz, traz o registro de um show realizado na quadra da escola, em 2015, e conta com a participação das cantoras Maria Rita, Teresa Cristina e Cristina Buarque.

Este é o terceiro disco que reúne composições de expoentes da agremiação. Os anteriores foram o Passado de glória, de 1970, produzido por Paulinho da Viola, marcando a chegada do cantor e compositor à Portela; e o Tudo azul, registro da trilha sonora de documentário homônimo, dirigido por Carolina Jabour e Lula Buarque de Holanda, em que Marisa Monte, ao demonstrar seu amor pela agremiação, resgatou a obra musical de antigos compositores da escola. Tanto o filme quanto o álbum chegaram ao mercado em 1998.

Minha vontade, que dá título a este novo trabalho, é nome também de uma composição de Chatim. Entre as 17 músicas escolhidas para o repertório, nada menos que sete têm a assinatura de Monarco. Passado de glória ele fez sozinho; enquanto Lenço, Lindo, Corri para você, Vivo isolado do mundo, Coração em desalinho e Vai vadiar compôs com parceiros: Chico Santana, Noca da Portela, Alcides Malandro Histórico e Ratinho.

As outras faixas são criações de nomes históricos da Portela: Manacéia (Natureza e Quantas lágrimas), Aniceto (Desengano), Candeia (Vai saudade), Paulo da Portela (Cidade mulher e Cocorocó), Alberto Lunato (Você me abandonou), Argemiro e Casquinha (A chuva cai). Nas gravações, a Velha Guarda foi acompanhada por banda de 12 músicos, sob a batuta do cavaquinista Mauro Diniz. O grupo teve como convidadas especiais Teresa Cristina (Sofrimento de quem ama), Cristina Buarque (Quantas lágrimas) e Maria Rita (Coração em desalinho).