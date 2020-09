Atores brasileiros criam hashtag em apoio aos artistas veteranos

CB Correio Braziliense

(crédito: Canal Viva/Divulgação)

As redes sociais têm sido palco para uma campanha criada por atores brasileiros de valorização dos artistas consagrados. Com a hashtag “eu quero veteranos na TV”, a classe pede a manutenção dos atores e atrizes renomados na televisão brasileira. O fato ocorre após uma decisão da Rede Globo, divulgada na última sexta-feira (11/9), na qual a emissora optou por não renovar o contrato de Glória Menezes e Tarcísio Meira.



A iniciativa conta com dezenas de adeptos que pedem pela permanência de atores com anos de notoriedade na televisão. A campanha ganhou ainda mais visibilidade neste domingo (13), dia do 93º aniversário da atriz Laura Cardoso. Por meio do Twitter e do Instagram, artistas homenagearam a veterana e mostraram indignação quanto à decisão da Globo.

“Eu quero veteranos na TV. São profissionais que fizeram a historia da nossa televisão, sem eles não haveria história a se contar. Cresci na companhia de todos eles, me formei e aprendi vendo cada um deles atuando e convenhamos, que artistas maravilhosos e inspiradores. O meu meu profundo obrigada a todos os artistas veteranos”, disse a atriz Carolina Ferraz em uma publicação no Instagram.

A própria Glória Menezes compartilhou uma fotografia tirada no lançamento da série Damas na TV, de 2013, com outras colegas de profissão, como Laura Cardoso, Aracy Balabanian e Betty Faria. “Aniversario da gigante e talentosíssima Laura Cardoso. Uma verdadeira dama da dramaturgia brasileira. Na foto, outras grandes damas brasileiras”, escreveu Glória. No fim da publicação, ela compartilhou a hashtag #EuQueroVeteranosNaTv.

Atores como Murilo Rosa, Cláudia Raia, Kadu Moliterno, Isabela Garcia, Glória Pires, Marcos Pasquim, Cláudia Ohana, Leandra Leal e Leona Cavalli também prestaram solidariedade e apoio aos veteranos da televisão.

“Eu quero veteranos na TV porque quero qualidade, diversidade, talento, profundidade, sabedoria. E porque aprendo com eles, sempre”, declarou Leona Cavalli em post nas redes sociais.