Taylor Swift borda à mão manta para filha de Katy Perry

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram/Reprodução)

Taylor Swift bordou à mão uma manta para Daisy Dove Bloom, a filha de Katy Perry e Orlando Bloom. O fato foi divulgado nas redes sociais no último domingo (13/9) por Katy. Ela publicou no Instagram um agradecimento mostrando o cobertor. Na manta, Taylor escreveu “Bebê Bloom” e complementou o desenho com flores, e também entregou uma cartinha.

“Senhorita Daisy adorou seu cobertorzinho bordado à mão da senhorita Taylor Swift. Espero que seja um que ela arraste por anos até se tornar um fragmento irreconhecível que ela mantém no bolso na adolescência”, escreveu. A postagem ultrapassou um milhão de curtidas.

O nascimento foi divulgado na última quinta-feira de agosto (27/8). Daisy teve a chegada divulgada nas redes sociais da Unicef, que publicou a primeira foto com o nome da bebê. Katy e Orlando aproveitaram o momento para estimular as doações para que o fundo possa continuar ajudandos mães e recém-nascidos.