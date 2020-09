Inscrições no edital Natura Musical vão até próxima segunda (21/9)

CB Correio Braziliense

Se aproxima a data de encerramento para as inscrições no edital Natura Musical 2020. Os artistas, bandas, grupos, coletivos e empreendedores culturais, que desejam desenvolver projetos artísticos próprios, devem se inscrever até segunda-feira, 21 de setembro, por meio do site. Ao todo, o edital vai distribuir R$ 8,5 milhões para projetos regionais, nacionais e internacionais.



É importante lembrar que as propostas podem ter diversos formatos: álbum, show, turnê e clipe, além de programas de formação, iniciativas de empreendedorismo cultural, circuitos culturais, laboratórios de inovação, experiências imersivas, pesquisas, séries de vídeos ou podcasts, documentários, mostras, residências artísticas, intercâmbios, oficinas, pontos culturais, casas de show e conferências.

Uma rede de curadores formada por artistas, produtores, jornalistas e empresários do mercado musical irão avaliar e selecionar os projetos utilizando os critérios descritos no regulamento do edital. O anúncio dos selecionados será feito ainda em 2020.

Confira o projeto Natural Musical

Fomento de cenas e redes

Iniciativas que ampliam o impacto do setor e promovem formação de profissionais, por meio de capacitações, ações educativas, fomento e desenvolvimento da cena musical e cultural. Propostas que apresentem novos modelos de produção, distribuição e articulação da rede.

Inclusão

Projetos artísticos que promovam a inclusão e a representatividade em todos os âmbitos - gênero, LGBTQI+, população negra e indígena e pessoas com deficiência. Se enquadram nessa categoria trabalhos de novos artistas, coletivos e grupos que representem pautas identitárias e que tenham origem em comunidades da região amazônica, novos centros urbanos, periferias e interiores.

Criação artística

Projetos artísticos com identidade própria, que reflitam temas, narrativas e, discursos contemporâneos, que projetem a cultura e a música e tenham poder de alavancar suas cenas regionalmente, nacionalmente e internacionalmente. Iniciativas que trabalhem a gestão de suas comunidades (relação artistas, mercado e fãs), com experiências digitais e presenciais. Nesse contexto se enquadram a produção de lançamentos de músicas e álbuns, shows e turnês, documentários, podcasts, clipes e novos canais de comunicação.

Inovação

Propostas que exploram novas linguagens artísticas, experimentação de novas ferramentas, intersecções entre a música e outras manifestações culturais, primando pela excelência criativa a partir da inovação e do uso de tecnologia acessível. Se enquadram nessa categoria laboratórios de inovação, novas tecnologias e plataformas de remuneração cultural e experiências imersivas.

Serviço

Edital Natura Musical 2020

