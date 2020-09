Novo livro envolve J.K. Rowling em novas críticas por transfobia

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Justin TALLIS / AFP)

Após ter sido criticada, nos últimos tempos, por uma série de declarações consideradas transfóbicas, a escritora J.K. Rowling (da saga Harry Potter) colocou mais lenha na fogueira com o lançamento do livro, Troubled blood (Sangue perturbado), sob o pseudônimo de Robert Galbralth.

No romance, que será lançado nesta terça-feira (15/9) no Reino Unido, o detetive Cormoran Strike investiga o caso de um assassino em série que se veste como mulher para matar mulheres cis. Trata-se do quinto livro de Robert Galbralth, todos da saga do detetive Strike. No Twitter, a hashtag #RIPJKRowling está entre os assuntos mais comentados de hoje.

Os três primeiros livros da série são retratados na série Strike, exibida pelo canal MAX e pelo aplicativo HBO GO. No Brasil, os livros são publicados pela editora Rocco, responsável também pela franquia do bruxo, e que já anunciou a tradução do novo livro, ainda sem data de lançamento no Brasil.