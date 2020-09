'Totalmente Demais': Carolina pede desculpas a Eliza nesta terça (15/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Globo)

Nesta terça-feira (158/9), em totalmente Demais, Carolina pede desculpas a Eliza por seu comportamento, mas a menina se vinga da jornalista. Eliza procura Arthur para conversar. Veja os resumos

*Os resumos são responsabilidade das emissoras e podem ocorrer mudanças por decisões de edição

Malhação - Viva a diferença



Classificação indicativa 12 anos





Jota, Tina e Lica defendem Ellen. Roney e Deco explicam que, para trocar o registro de Tonico, Tato precisará fazer um exame de DNA. Bóris questiona sua decisão de deixar o colégio, e Dóris o apoia. Clara cobra uma atitude de Malu quanto ao trote sofrido por Ellen. MB convida K1 para viajar. Keyla se preocupa com a tristeza de Tato por causa do registro de Tonico. Ellen confessa a Benê que não sabe se quer continuar no Colégio Grupo. Edgar conversa com Malu sobre o caso de Ellen. Lica se incomoda ao ver Luís em sua casa. Clara discute com Malu. Ellen decide enfrentar os alunos do Grupo. Lica vai a uma festa com MB, sem a permissão de Marta.

Flor do Caribe



Classificação indicativa 10 anos





Dadá convoca a avó para ajudar Ester a dar à luz seu filho. Juliano se surpreende ao ver o bebê que Doralice e Quirino acharam na porta de casa. Cassiano continua tentando fugir. Dadá anuncia que o filho de Ester e Cassiano nasceu. Hélio passa no vestibular e faz planos com Zuleika sobre seu futuro no Grupo Albuquerque. Ester decide que o nome de seu filho será Samuel. Alberto convida Ester para ir a Natal fazer compras para Samuca. Donato é condenado a 20 anos de prisão. Taís e Olivia ficam apreensivas quando Chico informa que está guardando o dinheiro da indenização dado por Alberto para quando Cassiano voltar. Uma parede de terra desaba em cima de Duque. Alberto pede Ester em casamento.



Totalmente demais



Classificação indicativa 12 anos





Hugo faz uma lista de exigências para Carolina se manter no emprego, incluindo um pedido de desculpas a Germano, Leila e Eliza. Seguindo a orientação de Hugo, Carolina propõe que Leila faça uma matéria sobre as loucuras que se faz em nome do amor, e se oferece para ser a primeira entrevistada. Carolina pede desculpas a Eliza por seu comportamento, mas a menina se vinga da jornalista. Eliza procura Arthur para conversar.

Fina estampa



Classificação indicativa 12 anos





Tereza Cristina pensa em empurrar Patrícia da escada. Ferdinand fala com Tereza Cristina, observado pelo delegado Paredes. Clint alerta Wallace sobre os treinos. Enzo desiste de aplicar golpes com Pereirinha. Henrique avisa a Celina que continuará apoiando Beatriz. Esther e Paulo se reconciliam. Tereza Cristina exige que Ferdinand sequestre Griselda. O delegado Paredes avisa a Joana que prenderá Ferdinand. Marilda se recusa a ficar sozinha na mansão com Tereza Cristina. Crô implica com Baltazar na volta para casa. Ferdinand foge da polícia. O avião de Teodora volta para o aeroporto, e Quinzé consegue falar com ela.



Chiquititas



Classificação indicativa livre





Na rua, as crianças tomam banho na fonte de um parque. Vivi é a que mais estranha tudo. No orfanato, Carmen ameaça demitir mais funcionários com a nova fuga de crianças. Mili toma a frente e diz que foi ela quem pegou a chave de Chico escondida para que as demais crianças fugissem. Carmen grita com Mili e a manda ir para o quarto, onde deverá ficar de castigo. A diretora fica preocupada em como avisar José Ricardo do ocorrido. O empresário fica nervoso ao receber uma ligação da diretora informando da fuga das crianças. Duda vai até o quarto das meninas falar com Mili. A garota pede desculpa por ter falado mal dele para as demais crianças. José Ricardo chega ao orfanato acompanhado de Cintia. Junior também vai ao orfanato e leva Carol. Bia, Ana e Cris comemoram e abraçam Carol. Carmen reclama da presença de Carol no orfanato. Junior diz que isso não é prioridade no momento. Na rua, Tati piora cada vez mais de uma tosse constante. Vivi percebe que a irmã está com febre alta. Todos se preocupam. Ernestina chama Mili para ir à sala. Carmen diz que ela foi a responsável por tudo e que deve ser transferida para um reformatório. Junior fala que antes de transferir qualquer um é preciso entender o que acontece no orfanato, pois se as crianças querem fugir significa que não está fácil viver lá. José Ricardo diz que Mili errou, mas não é cabível transferí-la. Na diretoria, José Ricardo é enfático ao dizer para Carmen que Mili não será transferida. Os dois voltam para a sala. Carmen diz que vai pensar melhor sobre o assunto e José Ricardo fala que precisa começar as buscas paralelas às buscas da polícia. Na rua, Rafa tem ideia de levar Tati até a casa de Carol. As crianças concordam. Ao anoitecer, no orfanato, as meninas contam pra Chico que elas decidiram fugir para protestar contra Carmen. Ernestina fica aliviada ao conseguir entender que esse era o motivo das pequeninas estarem de segredo pelo orfanato. Na casa de Carol, Letícia cuida para que Tati descanse e melhore. Carol leva um chá para Tati. Letícia diz que é apenas uma gripe, mas que precisa de cuidados. Carol chama as demais crianças e diz que não está certo o que elas fizeram. A estudante de psicologia diz que eles precisam encarar os desafios e não fugir deles. Carol fala que eles precisam pensar antes de tomar atitudes que podem ser perigosas e que se preocupa com o bem estar de todos. As criança aceitam voltar para o orfanato. Na mansão dos Almeida Campos, Junior avisa José Ricardo e Carmen que Carol ligou e disse que as chiquititas estão em sua casa. Carmen insinua que tudo não passou de uma armação de Carol. No quarto das meninas, Ernestina avisa que as chiquititas estão na casa de Carol e que estarão de volta no dia seguinte.





Quando me apaixono



Classificação indicativa de 10 anos





Aurora está incomodada com a presença de Renata na fazenda de seu namorado e sente que ela está lhe roubando o amor de Augusto. Branca está transformando em um inferno a vida de Honório. Jerônimo está convencido que Rafael e Álvaro não eram amigos e acha muito estranho que tenha sido feita uma autopsia no corpo de seu irmão pois é um procedimento obrigatório. Por isso, decide pedir a exumação do corpo. Ele avisa Álvaro e diz que se ficar provado que foi negligente vai mandá-lo para a cadeia. Jerônimo terá que entregar pessoalmente a Augusto a colheita pois é uma cláusula do contrato. Regina não consegue terminar seu compromisso com Antônio por que ele está muito ferido e Gonçalo não pode se divorciar por que Josefina está desenganada. Inês duvida da doença de Josefina. Josefina planeja como se livrar de Regina mas sabe que desta vez não pode haver nenhum erro. Roberta e Selena continuam brigando por causa das fotos de César e Constanza. Selena não entregá-las, mas Roberta está decidida a se vingar de sua tia. Adriana conta a Renata que Matias vai se casar com sua irmã por que ela espera um filho dele. Os funcionários da fazenda convencem Jerônimo a levar os cestos de uva para o povoado e participar da tradicional feira que celebra a colheita das videiras. Josefina paga para que assaltem Diego e roubem seu celular para que ela possa pegar a gravação que compromete Roberta.





Apocalipse



Classificação indicativa de 14 anos





Através do androide Melina, Brenda observa os planos de Ricardo. Adriano tenta, sem sucesso, convencer o filho a desistir do bombardeio. Mesmo sabendo do perigo, Benjamin e Hanna não desistem de ajudar os fugitivos judeus. Ricardo autoriza o ataque ao navio. Benjamin e Hanna ficam chocados com a explosão. Ricardo comemora. Adriano disfarça o desconforto. Benjamin vê algo próximo ao local do ataque. Ricardo descobre que restaram sobreviventes. Zoe e os amigos conseguem fugir em um bote. Ricardo ordena a morte dos sobreviventes. Benjamin reencontra Zoe. Celeste procura por Chico. Ricardo comemora o feito. Saulo e Noah se salvam. Celeste encontra o corpo de Chico. Soldados do governo perseguem os fugitivos.