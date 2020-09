Anitta anuncia participação da rapper Cardi B. no single 'Me gusta'

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

O mistério em torno das novas parcerias musicais da funkeira Anitta chegou ao fim. Na sexta-feira (18/9), a brasileira lança Me gusta, single com participação da rapper norte-americana Cardi B. e com o porto-riquenho Myke Towers.

A música será lançada nesta sexta-feira (18/9) (foto: Reprodução/Instagram)

Antes do anúncio oficial, a cantora brasileira, como é de costume, fez um mistério em torno do lançamento. Primeiro, divulgou fotos com um dos figurinos usados na gravação. Depois, em vinheta no ritmo da música, questionou o fãs sobre quem, além de Myke Towers, cantaria com ela em Me gusta.

"Ok ... agora todo mundo sabe que Me gusta chega na próxima sexta-feira. Todo mundo também sabe que Myke Towers está presente nela. O que você não sabe (e eu também não sabia até a semana passada, quando meu empresário me surpreendeu) é que tínhamos outro artista incrível na faixa. Alguma suposição?", questionou a brasileira no Twitter.





Okay... now everybody knows "Me gusta" is coming next Friday.

Also everybody knows @myketowerspr is featuring on that.

What you DON'T know (and also I didn't until last week when my manager surprised me) is that we had another AMAZING artist join the track. Any guesses? pic.twitter.com/FkznWdmaUh — Anitta (@Anitta) September 12, 2020





Nesta segunda-feira (14/9), para alimentar o mistério, Anitta publicou um vídeo no qual compilou vários depoimentos de amigos famosos, como Maluma, Gabriela Prioli, Gretchen, will.i.am, sugerindo que o featuring seria com Cardi B.

Is @iamcardib the one featuring me and @myketowerspr on my next single? Well... thats what my friends are saying pic.twitter.com/93WUoXqiXr — Anitta (@Anitta) September 14, 2020

Para completar, a própria rapper postou nas redes sociais um áudio divulgando a parceria. "Vocês já sabem, mas eu vou confirmar. Sim, eu sou a participação de destaque na nova gravação de Anitta, Me gusta, com Myke Towers. Realmente, amei esta música". Na mensagem, Cardi B. contou que ouviu algumas vezes o single e ficou com a batida na cabeça. A norte-americana também destacou o gosto pela música brasileira.





Friday ME GUSTA ! @Anitta ft me and @myketowerspr !!!!!I really really love this song and I hope you guys enjoy it !!!’REMEMBER FRIDAY ! pic.twitter.com/8cmmbHmrWE — iamcardib (@iamcardib) September 14, 2020

Bonde das funkeiras

O flerte musical entre Anitta e Cardi B. não é de hoje. As conversas começaram no ano passado, em julho, quando Cardi B. teve de cancelar o show que faria no Rock in Rio. Ela fez uma live com fãs e alguns pediram para que a cantora e Anitta fizessem uma parceria. Anitta a provocou pelo Twitter e as duas passaram a trocar mensagens.

Em agosto, a brasileira postou no Instagram uma foto das duas e comentou sobre uma possível parceria. "Sim, acho que acabei de encontrar a minha alma-gêmea. Oi, Brasil, o bonde das funkeiras vai crescer, bom dia", escreveu Anitta na legenda da foto.

Não é de hoje também a relação de Cardi B. com a música brasileira. Nas redes sociais, a rapper demonstrou algumas vezes ouvir canções em português, de Anitta a Zezé Di Camargo e Luciano.