Ana Caetano, do duo Anavitória, inspira livro escrito por Felipe Simas

CB Correio Braziliense

História de Ana Caetano (esquerda), do duo Anavitória, serviu de inspiração para o livro - (crédito: Conteúdo Comunicação/Divulgação)

Uma conversa pelo WhatsApp entre a cantora Ana Caetano, do duo Anavitória, e o produtor Felipe Simas foi o ponto de partida para o microconto O cílio do olho da Clara, escrito por ele e ilustrado por Luciana Grether, professora de arte e design.

O livro, voltado para o público infantojuventil, se inspira num problema de Ana Caetano: um cílio que insiste em nascer para dentro do olho. A partir do lamento da amiga, Simas resolveu dar um toque de ludicidade ao fato escrevendo uma história e dando vida, personalidade, sonho e até nome ao cílio de Ana.



Capa do livro O cílio do olho da Clara, de Felipe Simas e Luciana Grether (foto: Zit Editora e Universal Music/Divulgação)





"Acabei transformando aquela mensagem nesse livro lindamente ilustrado com pinturas de nanquim e aquarela da Luciana Grether”, conta Felipe Simas, em material de divulgação.



A obra está sendo lançada pela Zit Editora, selo do Grupo Editorial Zit e coeditado pela Universal Music, que, agora, também faz uma inserção no universo literário. Também há uma versão em audiobook com acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

O cílio do olho da Clara

De Felipe Simas. Com ilustração de Luciana Grether. Zit Editora/Universal Music, 32 páginas. Preço: R$ 39,90. À venda em https://www.umusicstore.com e https://www.fokaki.com.br.